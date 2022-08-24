在俄羅斯天然氣斷供和幹旱中掙紮的德國經濟……世界最大的化學企業“也面臨停產”. August. 24, 2022 07:43. by 趙은아 achim@donga.com. “如果天然氣供應減少，我們將遭受‘雙重打擊’。不僅能源不足，制造企業也只能減少醫療用品等各種產品的生產。” 當地時間16日，在德國西部萊茵蘭-法爾茨州路德維希斯哈芬的世界最大化學企業巴斯夫工廠，宣傳負責人丹尼爾·萊琴伯格表示：“天然氣是多種產品的核心原料。”他擔心，由於俄羅斯切斷天然氣供應，支撐德國經濟的制造業可能會受到巨大沖擊。 面積達10平方公裏的巴斯夫工廠對向歐洲供應的天然氣的77%部分進行加工和生產。工廠園區有化妝品、醫療用品、洗滌劑等多個制造公司的數十輛物流卡車來往。 但是，這裏隨時都有可能因停產而關閉工廠的危機感正在高漲。公司相關人士表示：“天然氣供應已經比上個月減少了約50%，生產啟動速度變慢了，”“如果供應下降到需求的壹半以下，就要關閉工廠。”園區裏有200多家去年韓國出現嚴重供應困難的尿素水和氨等主要化學品的生產工廠。巴斯夫上個月減少了氨的生產。據預測，明年使用氨為原料的肥料供應將出現差池。 在侵略烏克蘭後受到西方制裁的俄羅斯上個月關閉了通過德國通往歐洲的“北溪”天然氣管道，重新啟動後將供應量減少了壹半。俄羅斯國營天然氣公司俄羅斯天然氣工業股份公司以8月31日至9月2日以維護為由表示，將停止向歐洲供應天然氣，因此對切斷能源的恐懼正在加大。 最近又遭遇了嚴重的幹旱，巴斯夫所在壹帶的工廠因工業用水不足，工廠開工率進壹步下降。在這壹帶運輸原材料的船舶通行量也減少到了現有可用規模的25%。德國甚至有分析認為，天然氣供應危機將刺激高物價，使經濟活動萎縮，從而引發2008年金融危機以來最嚴重的經濟困難。 歐洲的天然氣價格以荷蘭TTF天然氣期貨為準，上漲到了每兆瓦時276.76歐元（約37萬韓元）。與壹年前相比，足足上漲了1000%。由於電費暴漲，法國和英國的鋼鐵企業也在考慮關閉工廠。 由於能源價格的上漲，世界第五大能源進口國韓國也難免受到打擊。國際能源署總幹事法提赫·比羅爾在接受本報電子郵件采訪時指出：“像韓國這樣能源進口依賴度高的國家，只有減少對特定國家的進口依賴度，利用核電站和新再生能源，才能加強能源安保。”

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