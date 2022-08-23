現代汽車-LG能源解決方案等電池組工廠在海外獲得9500億韓元投資資金. August. 23, 2022 07:38. by 金昌德 drake007@donga.com. 現代汽車、起亞、現代摩比斯、LG能源解決方案在印度尼西亞建設的電池組合作工廠最近從海外金融機構那裏確保了1萬億韓元規模的投資資金。 22日，據現代汽車集團和LG能源解決方案等透露，5家海外金融機構決定提供共7.1億美元（約9524億韓元）的資金貸款。貸款期限為10年，合作公司將根據事業進行階段，從5家金融公司依次提取資金。 預計通過此次資金確保，合作工廠建設將獲得更大的動力。因為，在全球利率上調基調和經濟蕭條的憂慮出現的情況下，大規模資金籌措的不確定性消失了。 印度尼西亞電池組工廠是國內企業之間的第壹家海外合作公司，因此備受關註。因為，雖然國內電池企業與全球整車企業建立合作工廠的事例逐漸增加，但此前國內企業之間卻沒有合作的事例。 現代汽車等4家公司去年8月在雅加達附近的卡拉旺產業園區內成立了電池組合作公司，並決定投資約11億美元。合作工廠預計將於明年上半年（1~6月）竣工。電池組的批量生產計劃於2024年上半年進行。

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