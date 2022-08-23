金玟哉頭球破門，收獲意甲生涯首球. August. 23, 2022 07:40. by 金東昱 creating@donga.com. 金玟哉（26歲•那不勒斯）攻入了個人在意大利職業足球甲級聯賽的首粒進球。 22日，在意大利那不勒斯舉行的2022~2023賽季與蒙紮隊的主場比賽中，金玟哉作為左中衛首發出場，並在下半場第48分鐘頭球破門。金玟哉上月27日從費內巴切（土耳其）轉會到那不勒斯隊，16日在與維羅納隊的客場比賽中，完成意甲聯賽首秀，並在個人第2場意甲聯賽中收獲意甲生涯首球。那不勒斯隊最終以4比0獲勝，取得了聯賽開賽後的兩連勝。 金玟哉是第壹個在意甲賽場上進球的韓國後衛。體育統計專門媒體Opta報道稱，“金玟哉是繼安貞桓、李昇祐之後在意甲聯賽上進球的第三位韓國球員，也是首位韓國後衛。” 以進球幫助球隊取得勝利的金玟哉在防守上也發揮了應有的作用。 據足球統計專門媒體SofaScore透露，金玟哉與對方球員搶球9次，7次拿到了球權。在地面和空中，分別進行了5次和4次對抗，分別3次和4次成功搶到皮球。防守隊員的必備指標“鏟球”和“搶斷”分別為5次和1次，均排在隊內首位。金玟哉在意甲回搶（快速奪回失去的球權）全體排名中可以排在第5位（22次）。SofaScore給金玟哉打出了8.0分。這壹分數在兩隊所有球員的評分中排名第3位，在防守球員評分中是最高的。另外，統計專門網站“whoscored”也給金玟哉打了兩隊所有球員中的第三高分7.76分。 那不勒斯隊賽後通過官方推特上傳了金玟哉的照片，並寫道，“金玟哉以第壹個藍色（Azzurro）進球終結了比賽。”藍色是那不勒斯俱樂部的象征色。那不勒斯隊主教練盧西亞諾•斯帕萊蒂表示，“金玟哉在首場比賽中也表現不錯，但在首場主場比賽中還攻入了進球。但是還要多參與比賽的運營。他是可以做得更好的球員”，進壹步提高了對金玟哉的期待。 比賽結束後1個小時後，金玟哉在自己的照片墻上上傳了用手比心的照片，並留言稱“自己意甲聯賽的第壹個進球想給我的妻子”。國家足球代表隊的隊友黃仁範（奧林匹亞科斯隊）在金玟哉的文章下面留下了“真是妥妥的情聖啊”的留言。金玟哉在2020年結婚，2021年他的女兒出生。

한국어