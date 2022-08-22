比起幹黃花魚，更喜歡龍蝦，蘋果芒代替蘋果……節日口味變年輕了. August. 22, 2022 07:45. by 尹多彬記者 empty@donga.com. 據調查，隨著年輕人改變的口味主導飲食文化，在中秋節即將到來之際，食材的銷售情況也與過去不同。代替傳統節日禮物幹黃花魚和燉排骨，龍蝦和燒烤用韓牛的銷售額正在增加，與蘋果、梨等傳統水果相比，晴王葡萄（香印青提）或蘋果芒果（愛文芒果）等特色水果的銷售量正在增加。 21日，據現代百貨店透露，從今年中秋禮品套裝預售期間的本月1日到20日，燒烤用韓牛的銷售增長率達到52%，比韓牛燉排骨的增長率17%高出2倍左右。現代百貨店預測，如果這種趨勢持續下去，今年中秋禮品套裝銷售期間，燒烤用韓牛所占的比重將首次超過40%。 現代百貨店分析說，隨著口味西化的年輕層成為30、40多歲人群，正主導著家裏的節日氛圍。也就是說，比起傳統飲食，積極接受烹飪簡便的食物，形成了新的節日飲食文化。現代百貨商店相關人士表示：“節日期間，比起大規模聚會，去野營或旅行的文化正在流行”，“肉類的情況是，在旅行地方便食用的韓牛或牛排的銷量正在大幅增加。” 這種飲食文化變化也體現在其他食品群中。水產品的蝦和龍蝦（45%）的增長率超過了傳統節日代表禮物幹黃花魚（38%）。水果方面，晴王葡萄和蘋果芒的增長率（76%）大大高於蘋果和梨的增長率（29%）。蘋果芒、晴王葡萄等高級甜點水果的銷售額每年增加2倍以上，預計今年將首次超過全體果蔬銷售比重的壹半。 與此同時，葡萄酒禮盒的銷售額也暴增，成為人氣節日禮物。現代百貨商店去年中秋節和今年春節葡萄酒禮盒的銷售額分別增加了83.4%和86.7%。

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