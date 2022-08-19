SK以2000億韓元收購美國能源解決方案企業“Atom Power”. August. 19, 2022 07:45. by 具特敎 kootg@donga.com. SK完成了對美國能源解決方案企業Atom Power的收購。幫助有效生產和消費電力的技術—能源解決方案和電動汽車充電事業有望得到加強。 SK（株）和SK能源18日表示，以1.5億美元（約2000億韓元）的價格收購了Atom Power的經營權。SK和Atom Power雙方前壹天在首爾鐘路區SK瑞麟大廈舉行了收購協議簽訂儀式。2014年成立的Atom Power開發了斷路器“Solid State Circuit Breaker（固態電路斷路器）”技術，正在開展能源解決方案和電動汽車充電事業。 Atom Power電路斷路器可以收集電力使用量、電動汽車充電量、能源儲存裝置（ESS）充電量等電力使用數據。與單純的斷路器不同，電力生產者可以預測適當的發電量，消費者則可以預測電力價格。 此外還可以用於電動汽車充電器。與每臺充電器需要個別電路斷路器的現有方式不同，多臺小型斷路器可以集中在壹個中央面板上，可以減少安裝費用、面積和管理費用等。 SK期待Atom Power的技術有助於構建能源解決方案平臺。在未來電力產業中，確保分析和控制電力供應者和消費者信息的解決方案被認為是核心要素。

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