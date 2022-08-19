日益加大的國家生計警告聲……除了“健全財政”的口號，有對策嗎？. August. 19, 2022 07:45. . 企劃財政部昨天表示，顯示今年上半年國家生計狀況的管理財政收支赤字為102萬億韓元，比去年同期增加了22萬億韓元。就在3個月前，企劃財政部曾預測今年的財政收支赤字額將達到110.8萬億韓元，但僅僅半年，就已經超過100萬億韓元。因為上半年隨著法人稅和所得稅的增加，財政收入增加了36萬億韓元，財政支出卻增加了64萬億韓元。 財政收支赤字之所以急劇增加，主要是因為5月末編制的62萬億韓元規模的第二次補充預算。當時，企劃財政部將今年的稅收預測規模增加了50萬億韓元以上，以尚未征收到手的稅金為依據，進行了歷史最大規模的“預支補充預算”。此後到6月為止，第二次補充預算事業費38萬億韓元中集中執行了32萬億韓元。隨著支出比稅收增長得更快，出現了年財政赤字規模固定在100萬億韓元左右的跡象。這是執政黨和在野黨政治圈都不知道國庫空虛只顧著比拼發錢的結果。 火燒眉毛的政府連日來不斷強調財政健全性。繼尹錫悅總統15日在光復節賀詞中強調“健全的財政運營”後，經濟副總理秋慶鎬昨天又提出了“如果國家債務大幅增加，將把管理財政收支赤字比率控制在2%”的財政準則法制化方案。但是，政府雖然表示明年的正式預算將比今年減少，卻是把包括兩次補充預算在內的年度總支出作為比較標準，令人難以接受。國家財政通常比較各年度的預算，判斷是擴張還是緊縮。這不禁讓人產生疑問，是不是想用非同尋常的尺度，靠空話來實行緊縮政策。 健全的財政早已不是選擇，而是必須遵守的國家經營原則。國際貨幣基金組織預測，到2050年，韓國的國家債務比率將超過100%。國際信用評價機構穆迪也對沒有對策的財政赤字狀況表示擔憂。最重要的是，在所有國民因通貨膨脹而受苦的情況下，如果財政過度寬松，就無法實現增長，而只會陷入刺激物價的惡性循環。政府有必要通過果斷的支出結構調整，減少現有事業，將新事業最小化。應該通過實質性的對策而不是口號，大幅減少財政赤字。

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