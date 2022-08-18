LG電子-KT在服務機器人領域展開合作，簽署共同研究-平臺構建MOU. August. 18, 2022 07:48. by 具特敎 kootg@donga.com. LG電子將攜手KT公司擴大服務機器人事業。LG電子17日表示，在首爾江西區LG科學公園，KT AIDX融合事業部門負責人宋在浩、LG電子BS事業本部長張益煥（音）等出席會議，並簽署了擴大國內服務機器人事業的業務協約（MOU）。兩家公司計劃階段性地進行△擴大挖掘結合機器人制造和服務領域力量的新事業機會 △構築新壹代機器人研究開發合作體制 △構築加強服務機器人產業競爭力的平臺等合作。LG電子擁有人工智能（AI）等機器人解決方案相關核心技術。公司計劃將此與KT擁有的機器人事業運營經驗相結合，提供進壹步發展的機器人解決方案。

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