尹錫悅百日記者會……看不到國政運營、人事革新的藍圖. August. 18, 2022 07:49. . 尹錫悅總統昨天在就任100天的記者會上表示：“這段時間裏，有國民的支持，也有嚴厲的指責，”“我會時刻細心地關註國民的意願。”尹總統在記者招待會上通過發言，對就任後的國政成果進行了約20分鐘的詳細說明。其內容包括，通過韓美首腦會談重建韓美同盟、把經濟政策基調改為符合國際標準等。他還提出了規制改革和房地產價格穩定等成果。但是，在尹總統的支持率下降到20%~30%出頭的情況下，很難將就任100天評價為成功的軟著陸。 最具代表性的是人事失敗。偏向於檢察出身和熟人的總統室人事安排引發了私交聘用爭議。由於驗證不力，負責教育、年金改革的主管部長們仍然空缺。但是，尹總統只是表示，“將從國民的角度仔細分析”，並沒有提及具體的人事革新方案。暫且不論可視性的革新藍圖，革新的意誌也沒有達到國民的要求。在這種情況下，檢察機關調查官出身的尹總統的親信被提名為國政的另壹個軸心——執政黨的緊急對策委員也令人難以接受。這就是執政黨是否迫切認識到背離人事問題的民心的原因。 作為100天的主要成果，尹總統提出了廢除上屆政府的收入主導增長和脫核電政策等。如果上屆政府的政策存在錯誤，當然要糾正和糾正。但是，執政勢力應該超越“無條件反對”，提出國政運營的藍圖和藍圖，但事實並非如此。因為看不到涵蓋整個國政的議程，所以不斷有人指出，無法知道現政府的國政運營方向。 尹錫悅政府推進的“8·16”住宅供應對策和法人稅制整頓等，要想取得成果，都要在國會處理相關法案。為此，必須得到擁有過半數議席的在野黨的同意或協助。但是，從未聽說過尹總統此前與在野黨領導層開誠布公地討論過立法事項。即使是為了取得國政成果，也要與在野黨進行更加沒有隔閡的溝通。 尹總統在記者招待會上發言中20次提到了“國民”壹詞。雖然這表明了要體察國民意願、進行國政改革的意誌，但相比百言表態，更應該表現出具體的行動和實踐。不要責怪幕僚和在野黨，總統應該自行引導革新和變化。如果之前被人認為說話方式和態度傲慢，就應該果斷地改變。這應該成為國政革新的第壹步。

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