拜登總統簽署《通脹削減法案》，韓國電動汽車補貼中斷，進入緊急狀態. August. 18, 2022 07:51. by 金玹秀, 李建赫 kimhs@donga.com,gun@donga.com. 不顧韓國政府的擔憂，美國總統拜登16日（當地時間）簽署了只對在北美生產的電動汽車給予稅額減免優惠的《通貨膨脹削減法案》（Inflation Reduction Act）。隨著法案從當天開始立即生效，中斷支援金的現代汽車、起亞的美國電動汽車擴大戰略出現了差池。與汽車壹起支撐韓國出口的半導體市場的惡化也將對三星、SK海力士產生影響，成為下半年韓國經濟的暗礁。 拜登總統當天簽署的《通脹削減法案》中包含了“只對在北美制造或組裝的電動汽車給予稅額減免優惠”的條款。由此，在美國沒有電動汽車生產線的現代IONIQ 5和起亞EV6被排除在稅額減免對象之外。想要購買IONIQ 5或EV6的美國消費者將無法得到每輛車最多7500美元（983萬韓元）的稅額減免形式的補助金。 美國財政部和能源部公開的補貼對象電動汽車中包括福特電動汽車所有車型、日產聆風等。特別是IONIQ 5的競爭車型特斯拉Model 3很有可能從明年開始成為支援對象，因此現代汽車和起亞的價格競爭力可能會減弱。 此前，韓國政府和歐盟（EU）向美國傳達了“北美生產條件違反世界貿易組織（WTO）規範”的立場。但是，拜登政府為了牽制中國，構建以美國為中心的電動汽車供應網的意誌很大，因此有人擔心很難改變條件。 韓國的另壹個出口軸心半導體市場時隔10年的停滯正在成為現實。彭博社當天報道說：“三星電子、SK海力士、臺灣TSMC等企業正在減少半導體投資，壹直起到世界經濟指標作用的韓國的出口規模也將下降。”

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