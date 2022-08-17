在野黨全黨大會籌備委員會表決決定修改黨章……該黨議員全體大會和中堅力量抗議“李在明防彈”條款. August. 17, 2022 07:59. by 朴勛相記者、金恩智記者 tigermask@donga.com,eunji@donga.com. 韓國在野黨共同民主黨全黨大會籌備委員會16日決定強行修改引發“李在明防彈”條款爭議的黨章第80條。針對第80條第1項規定主要黨職人員“被起訴時停止值班”，新黨章擬放寬為“壹審中被判監禁以上有罪時停止職務”。對於這壹決定，在當天的議員全體大會上出現了公開反對的聲音，三選議員們舉行緊急會晤，決定向緊急對策委員會傳達反對修改的聲音等，預計直到最終通過為止，黨內將發生強烈的內訌。 ○ 即使被判有罪，也可以從最高委員會上得到救濟 全黨大會籌委會發言人田溶基（音）在當天上午的會議結束後會見記者時表示：“會議決定，（主要黨職人員）如果在下級審（壹審）中被判監禁以上有罪，將停止職務，”“如果在二審和三審中被判無罪以及只要不是監禁以上刑罰，將喪失停職效力。”對於“李在明防彈”條款的指責，全溶基解釋說：“這不是只針對某壹人的修改。” 緊急對策委員長禹相虎當天也在MBC廣播節目中聲稱：“有可能被檢方起訴的議員中，具有親文（親文在寅）傾向的議員更多，”“在盲目報復性調查的情況下，不能將其引向派系爭論的話題。”擔任籌委會委員長的安圭佰議員當天也在YTN廣播節目中就強行修改的理由表示：“在對政治報復調查的不信任度相當高的環境下，不能把在野黨的命運只押在檢察機關的起訴上，”“這是為了守護我們黨而開始的討論，絕對不是為了任何壹兩個人。”他主張，此次黨章修改與李在明因代繳律師費、大莊洞·柏峴洞開發事業特惠疑惑等接受檢警調查是兩回事。 當天，全黨大會籌委會決定，即使在壹審中被判監禁以上罪名成立，如果經過倫理審判員的調查，被判斷為政治鎮壓，也可以通過黨最高委員會的表決，取消停職處分。截至上周末，在最高委員選舉累計得票率中，“親明（親李在明）”派系的4名候選人進入當選圈前五。這意味著，在有可能出現“親明領導層”的情況下，還賦予了最高委員會取消停職的權限。 ○ 親文：“背棄了告別腐敗的承諾” 以親文陣營為首的“非明（非李在明）”派系強烈反對全黨大會籌委會修改黨章的表決。親文陣營的核心人物全海澈議員當天在國會召開的議員全體大會上通過公開發言表示：“黨憲第80條是民主黨屬於在野黨、文在寅擔任黨代表的2015年時通過的黨革新案之壹，是自行放棄既得權、堅決與腐敗決別的決心，也是對國民的承諾，”“當時130多名議員中有30多人接受檢方調查等，對在野黨進行偏向調查的憂慮非常嚴重。”時任革新委員長金相坤談到當時發表革新案、“決心嚴懲腐敗、打造幹凈的政黨”壹事，正面反駁了李議員關於“政府和執政黨掠奪在野黨的路線”的主張。 親文陣營還提出了程序問題，稱之為“籌委會的單方面決定”。最高委員候選人尹永燦議員在議員總會上表示：“如果黨員們提出要求，都會接受嗎？難道就不需要深入討論的過程嗎？”薛勛議員也公開發表了反對修憲的發言。“非明”系議員趙應天離開議員全體大會現場長時表示，“太很丟人了。” 三選議員們也召開緊急會議，阻止緊急對策委員會對籌委會修正案進行表決。李元旭議員在會晤結束後會見記者時表示：“大多數意見是反對修改黨章，即使有必要修改，現在討論也不合適，”“將向緊急對策委員會傳達這樣的意見。”該表決案將通過緊急對策委員會和黨務委員會的表決、中央委員會的審查最終確定。 當天，民主黨全黨大會籌委會在綱領中表決通過了將文在寅政府的政策“收入主導型增長”“壹戶壹住宅”等改為“包容增長”“實際居住者、實際需求者”的修正案。

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