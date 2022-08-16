韓國新冠擴散趨勢“壹枝獨秀”，連原因都不知道，問題更加嚴重. August. 16, 2022 07:53. . 新冠疫情的擴散趨勢沒有減弱。據統計，最近壹周國內每100萬人中就有16452例新冠確診患者。這在216個國家中排名第壹。與韓國同壹時期開始再次流行的德國、意大利、法國、日本在約30天後達到頂點，回到了減少趨勢。相反，韓國確診人數與前壹周相比增加的現象自6月底以來持續了近50天。 問題是，只有韓國罕見地不知道新冠再次流行時間延長的原因。韓國壹直以較高的疫苗接種率和保持社交距離來阻止新冠的擴散。但是，隨著免疫回避力較大的奧密克戎亞型變異毒株BA.5成為優勢品種，疫苗接種效果下降，而到了今年4月，甚至已經解除了保持社交距離。再加上壹直壓抑的國內外旅行需求在暑假和休假季，疫情擴散上升到了之前的水平。專家們認為，考慮到開學和中秋長假等今後的日程，第六次流行的頂點還沒有到來。也就是說，新冠擴散的趨勢有可能進壹步延長。 危重癥患者的數值也急劇走向危險水平。昨天，危重癥患者達到521人，壹周內翻了壹番，壹個月內增至8倍。大部分60歲以上的死亡者也呈現出與危重癥患者相似的趨勢。重癥監護室的啟動率為45%，雖然還有富余，但按地區分類，尋找病床需要時間或沒有急診室而焦慮不安的情況時有發生。如果照此下去，有可能重演乘坐救護車前往急診室的第五次大流行時的現象。 政府強調對確診患者較多的地方進行集中管理的“目標化精密防疫”。這就要切斷療養設施或殘疾人福利設施等高危險設施的流行，降低重癥化和死亡率，但如今60歲以上感染者比重增加等，已經出現了漏洞。政府首先要檢查重癥患者能否及時接受治療，包括孕婦和兒童專用病床是否充足。只有精密防疫在現場正常進行，才能應對已進入迷宮的新冠長期擴散。

한국어