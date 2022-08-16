打開恢復經營之路的李在镕，有望在11月內就任會長. August. 16, 2022 07:54. by 郭道英 now@donga.com. 被列入“8•15光復節特赦”對象的三星電子副會長李在镕15日正式復職。李副會長可以重返包括就任三星電子登記理事在內的經營壹線。三星內部正在討論李副會長回歸經營的時間和信息。據悉，從委托研究支配結構改編方案的波士頓咨詢（BCG）那裏也收到了報告書。三星內外也有人預測，李副會長就任會長等經營正常化進程會比預想的更快。○ 有望在年內就任會長……“沒有理由推遲” 李副會長在2019年10月三星電子登記理事任期結束，之後退出了經營壹線。三星內外預測，李副會長回歸登記理事的同時，年內晉升為會長的可能性很高。 李副會長在2012年年末的人事調動中晉升為副會長。2014年5月已故三星電子會長李健熙突然倒下後，事實上壹直擔任三星集團總裁。在四大集團中，除三星外，SK、現代汽車、LG總裁的就任已全部結束。有分析認為，三星沒有理由再推遲李副會長的晉升。 部分人預測，10月25日已故李健熙會長逝世2周年後的11月1日三星電子創立紀念日是會長晉升日。但是，在這種情況下，距離通常在12月初進行的三星電子社長團人事調動只剩下1個多月的時間。有人提出，如果想重新整頓集團內部，有可能盡快完成會長就任工作，並留出充分的時間進行人事及組織改編。 據悉，三星內部著手進行李副會長回歸經營後將要傳達的第壹個信息。李副會長自去年8月假釋後壹直非正式發言稱“看到冷酷的現實，心情很沈重”、“是堵上全部身家的投資”等。有人預測，為了克服全球經濟蕭條等經營風險，將發出超出預想的強烈信息。明年是李健熙會長1993年在德國法蘭克福發言“除了老婆和子女都要換”的《新經營宣言》30周年。 企業界相關人士表示：“李副會長要傳達的信息是直面三星內外的現實，同時向職員和國民提出明確的哲學的內容。”○ 有可能加快支配結構改編速度 也有人預測，李副會長長期深思熟慮的三星支配結構改編工作將加快速度。三星從2013年開始推進支配結構改編，隨著李副會長被判決徒刑，相關工作壹直被推遲。 目前，三星的支配結構延續著“李副會長等老板壹家→三星物產→三星生命→三星電子”。對於三星生命持有的8.51%的三星電子股份，如果目前滯留在國會的《保險業法修訂案》等金產分離限制得到加強，有可能會對李副會長的集團支配力產生風險。 從長遠來看，預計還將進行“沒有4代繼承的集團體系整頓”工作。李副會長在2020年5月對國民發表會上曾宣布，“不會把經營權傳給孩子們。”因此，也有可能以各子公司董事會為中心進行治理改編。 對此，三星去年委托BCG進行集團支配結構改編工作。據悉，最近BCG完成了最終報告書工作，傳達給了三星電子事業支援特別工作組（TF）。企業界相關人士表示：“雖然報告書已經出來了，但是還有很多尚未解決的線團”，“年內事業支援TF結束討論後，將通過與三星守法監視委員會的討論，正式著手改善支配結構的工作。”

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