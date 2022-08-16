NC隊的朴建宇成為場外擊球王？“像李正厚這樣的選手應該成為擊球王”. August. 16, 2022 07:55. by 任寶美 bom@donga.com. “我壓根兒就不想了。現在不是有最棒的擊球手嘛，李正厚！這樣的選手就應該成為擊球王。我只要打滿規定打席就很幸運了。” NC隊的朴建宇（32歲•照片）因大腿疼痛於6月1日被列入傷員名單後，直到上月12日才重返壹線隊舞臺。在復出後的20場比賽中，他的擊球率達到0.386，將賽季擊球率提升到了0.349。雖然由於空白期，在規定擊球位（310擊球位）上還缺少26個擊球位，但擊球率比目前領先的三星隊的皮雷拉（0.339）和排名第二的李正厚（0.338）還要高。 職業棒球聯賽“場外擊球王”必然會產生奪冠欲望。但是12日在首爾蠶室球場見到的朴建宇表示：“李正厚現在正期待著140個安打（135個安打），我現在只打出了80個（88個安打）。比鄭候選人少50個……”，放低了姿態。 朴建宇到目前為止的職業生涯擊球率為0.328，在現役選手中僅次於李正厚（0.340），位居第二（全體第5位）。但是至今為止他還沒有獲得過個人頭銜。朴建宇說：“當初並不在意。以後能有的話再好不過，我只是每場比賽都全力以赴而已。” 他不是壹朝壹夕之間“得道”的。朴建宇畢業於首爾高中，2009年加入鬥山隊，但直到2016年才獲得固定位置。第二年（2017年）雖然取得了0.366的擊球率，但他把擊球王的位置讓給了KIA隊的金善彬（0.370）。朴建宇表示：“當時只要壹打就都能擊出安打”，“但棒球還是不能隨心所欲。” 朴建宇在當年後半賽季的60場比賽中取得了0.416的擊球率。問題是到賽季末過於在意20個本壘打-20盜壘記錄，擊球平衡被打破。結果，他僅取得20個本壘打、20個盜壘，連金手套都沒能拿到。朴建宇表示：“棒球越想打好越難打好。沒有答案”，“所以好像變得更淡漠了。” 當然，也有因為放空內心而變得順利的事情。朴建宇說：“這個（復出後猛打）也太不像話了。我屬於那種球員，如果周日因下雨被取消，到休息日星期壹為止休息兩天，擊球感覺就會變得遲鈍”，“40多天都沒能參加比賽，（在發展聯盟）看了三個球（三個擊球位）就進入了第壹軍團，這讓我很擔心。”然後他笑著說，“但是好像又發揮出色了。” 朴建宇在上個賽季結束後獲得自由簽約選手（FA）資格，以6年合同總額100億韓元為條件，從鬥山隊轉會到了NC隊。雖然朴建宇在4月份壹個月內的擊球率為0.351，但球隊以8勝17負（勝率0.320）排在最後壹位。朴建宇表示，“誰想留在下遊球隊呢？但如果誰贏了，誰就要輸，這不就是職業世界嗎？” 記者問道“所以對正在爭奪排名的娘家球隊來說，有那麽強嗎？”雖然NC隊目前排在第8位，但不僅與排在第7位的鬥山隊，而且與排在第6位的樂天隊也沒有差距。朴建宇參加了與鬥山隊的12場比賽，擊球率為0.383。朴建宇擊出最多的18個安打的對手也是鬥山隊。 朴建宇笑著表示，“4月26日與鬥山隊首次交鋒時，感覺像是在新人時期首次進入擊球位壹樣。腿都發抖了，太緊張了，身體都酸痛了”，“現在真的要贏才行，所以只有這種想法。”

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