如花的怪物……喬丹•皮爾式的恐怖，SF電影《NOPE》令人期待. August. 15, 2022 07:23. by 金哉希 jetti@donga.com. 喬丹•皮爾不愧是喬丹•皮爾。將於17日上映的科幻（SF）恐怖電影《NOPE》是壹部很好地發揮了他的特長的作品。 皮爾導演憑借《逃出絕命鎮》（2017年）壹躍成為美國好萊塢最“炙手可熱”的導演之壹，備受矚目。2019年《我們Us》的評價和觀眾的反應好壞參半，但在獨特的場面調度中，包含多種社會信息的風格成為他的標誌。尤其是在韓國，他的人氣非常高，甚至給他起了“趙東弼”這壹韓國名字。 《NOPE》的主要內容是兄妹養馬的農場裏出沒怪生命體的科幻恐怖設定。他們想要拍攝怪物，獲得金錢和名譽。這裏還有通過動物秀賺錢的遊樂園經營者Ricky Jupe Park（史蒂芬•延）。史蒂芬•延很高興，而作為兄妹出演的丹尼爾•卡盧亞和柯柯•帕爾莫則是繼《逃出絕命鎮》之後第二次與導演合作。 即使不濺壹滴血也讓人毛骨悚然的視覺是皮爾導演牌恐怖片的最大魅力。《NOPE》也是像花壹樣的美麗怪物殘酷地傷害人們。只是像之前作品中那樣展現的緊張的恐怖程度有所下降。怪生命體的真相多少有些過早地浮出水面，因此不知道會發生什麽事情而帶來的緊張感有所減少。 宣告電影開始的《舊約聖經》那鴻書第3章意味深長地說：“我又要把可憎和骯臟的東西扔到妳身上，淩辱妳，讓妳成為眾人眼裏的熱鬧和笑料。”正如導演所說“這是壹部講述人類對新奇的東西上癮的電影”，反映了現代人通過社交媒體不斷展現自己的欲望。馬看著照明下的自己的眼睛發作的場面不知為何充滿了隱喻，讓人毛骨悚然。不像恐怖電影，12歲以下禁止觀看。

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