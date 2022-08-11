歐洲進入酷暑、幹旱緊急狀態……今年自然災害導致全球4300人死亡. August. 11, 2022 07:57. by 巴黎=常駐記者 趙恩雅、李智允記者 achim@donga.com,asap@donga.com. “哎呀，比往年熱兩三倍。今年連水都不夠，真熱啊。” 當地時間9日，在法國巴黎盧浮宮博物館前見到的迪迪埃·魯維特看著幹涸的博物館前的噴水池說道。居住在酷暑和幹旱更為嚴重的南部圖盧茲的他說：“收成太差了。現在似乎應該習慣於飼養其他耐旱品種。” 記者親自測量了巴黎市中心協和廣場瀝青地表的溫度，發現溫度遠遠超過了40攝氏度。瀝青熱氣讓烈日更加刺痛皮膚。沿著從巴黎皇家宮殿到盧浮宮博物館，需要步行10分鐘路程，途中3處大型噴泉中有2處已經完全幹涸。當局啟動壹級幹旱警報，5日起中斷了主要噴水池的供水。巴黎市方面表示，要最大限度地克制洗車等用水。 ○ “今年7月全球氣溫創歷史新高” 在韓國因暴雨而飽受痛苦的情況下，法國、英國、意大利等歐洲全境都遭受著創紀錄的酷暑和幹旱。世界氣象組織9日表示：“今年被記錄為地球7月氣溫最高的3年之壹。”另外兩年分別是2016年和2019年，酷暑水平幾乎持平。隨著世界各地陷入氣象異常混亂，自然災害帶來的經濟損失增加，有人擔心，由於收成不好，糧食困難可能會更加令人擔憂。 英國氣象廳9日向英格蘭南部、威爾士東部地區下達了從11日開始為期4天的酷暑黃色警報。黃色警報有可能影響脆弱人群的健康。因經常下雨而以雨衣聞名的英格蘭地區，上個月創下了1935年以來最幹燥的7月記錄。英國最大的自來水公司泰晤士水公司正在考慮臨時限制用水。 意大利從去年12月開始因降雨量減少，北部地區正在經歷嚴重的幹旱。今年夏天，主要河流波河多處幹涸。據英國《獨立報》9日報道，由於酷暑，阿爾卑斯冰川迅速融化，發現了埋藏半個多世紀的兩具遺骸和飛機殘骸等。 ○ 日本暴雨加酷暑，“壹國兩天氣” 日本在不同的地區同時出現酷暑和暴雨，呈現出“壹個國家兩種天氣”。據日本廣播協會（NHK）9日報道，日本氣象廳表示，截止到當天，35度以上的酷暑已持續14天。這超過了1995年和2010年35度以上的酷暑持續13天的紀錄。相反，在青森縣和秋田縣等日本東北部部分地區，半天降雨量達到了平年8月壹個月的降雨量。 美國加利福尼亞州“死亡谷”在5日壹天裏降下了壹年降水量75%的雨量。當天的氣溫是56.7攝氏度，是有史以來最高的。伊利諾伊州1日和2日降下了8月份壹個月的降水量。澳大利亞2月至4月以布裏斯班為中心，首都圈3天內降雨量達676.8毫米，因而發生了自1974年以後48年來最嚴重的洪水。 ○ 全球上半年自然災害損失達85萬億韓元 由於氣候災難，全世界的經濟損失正在增加。據世界最大的再保險公司德國慕尼黑再保險公司透露，今年上半年（1月至6月）全球因自然災害遭受的損失達650億美元（約85.18萬億韓元）。自然災害造成的死亡人數約為4300人，是去年同期的1.9倍。慕尼黑再保險理事托爾斯滕·葉沃雷克表示：“上半年自然災害中氣候相關災難占主導地位。”聯合國下屬的政府間氣候變化專門委員會警告說，酷暑、暴雨、幹旱等氣候災難將頻繁發生，其強度也將加大。 歐盟預測，由於異常高溫，今年的谷物收獲量有可能比去年減少5%。據推測，法國的玉米收獲量為126.6萬噸，比去年減少19%。

한국어