教育部次官：“很難推進‘滿5歲上小學’計劃”. August. 10, 2022 07:51. by 趙有蘿記者、朴成民記者 jyr0101@donga.com,min@donga.com. 教育部9日表示，實際上將取消“滿5歲小學入學”方案。這距離前副總理兼教育部長朴順愛為下調入學年齡等爭議引咎辭職僅僅壹天。 教育部次官張尚允（音）當天出席國會教育委員會業務報告，就入學年齡下調表示：“我認為現實上很難推進。”張尚允解釋說：“政府的立場不是繼續堅持或推進該案件，”“小學入學年齡下調方案是通過業務報告，作為壹項建議進行了報告。” 教育部此前對5歲入學問題後退壹步表示“將經過社會討論”，張尚允的這壹發言則是從教育部的立場上再次退步。教育部對直到8日上午為止國會業務報告文件也沒有下調入學年齡方案壹事解釋說：“在縮略各種內容的過程中，省略了這壹部分文章，”“預計將經過社會討論和公論化過程。”但是隨著朴順愛8日下午辭職，教育部似乎認為相關政策的推進動力已經消失。 張尚允就與5歲入學問題壹起引發爭議的“廢除外國語高中”方針表示：“（給尹錫悅總統的）業務報告中沒有提到廢除外國語高中，”“這是在新聞發布會過程中回答記者提問的過程中出現的內容。”他解釋說，“正在對高中體制改革試案進行政策研究”，是否廢除外國語高中還沒有確定。 此外，教育部表示，將從2025年開始在所有小學開始擴大放學後教室的“全日制小學”。

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