“將新冠肺炎抗體直接註入體內”，Evusheld開始在國內註射. August. 09, 2022 07:47. by 李智雲記者 easy@donga.com. 用於預防新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的抗體註射劑“Evusheld”8日開始在韓國註射。 據疾病管理廳透露，從當天預約註射Evusheld藥物的15名患者開始，今後國內註射對象將達到1萬人。以預定註射日為準，最近7天內沒有新冠病毒確診經歷，滿12歲以上、體重40公斤以上是註射條件。全國210家指定醫療機構將考慮患者的狀態，決定是否開Evusheld處方。 跨國制藥公司阿斯利康制造的Evusheld與幫助我們的身體自行生成抗體的疫苗不同，是將完成的新冠病毒抗體直接註入身體的方式。這就是即使註射了現有的新冠病毒預防疫苗，也很難形成抗體或正在進行免疫抑制治療的血癌患者、器官移植患者等是主要用藥對象的原因。 美國食品醫藥局（FDA）等的臨床試驗結果顯示，註射Evusheld之後感染概率降低93%，重癥及死亡概率降低50%。對於“BA.5”變異株，效果也將保持不變。 另外，受第6次流行影響，處於新冠病毒重癥患者和普通患者警戒線的患者住院的“準重癥”病床開工率（以首都圈為準）7日達到67.3%，是1個月前（13.1%）的5倍。防疫當局相關人士表示：“新冠肺炎癥狀是輕癥，但隨著患有癌癥等其他基礎疾病的患者增加，準重癥病床正在迅速投入使用。”

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