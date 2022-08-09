中小企業面臨“電費沖擊”……壹年內電費上漲20%以上. August. 09, 2022 07:46. by 申東振記者、世宗=金炯民記者 shine@donga.com,kalssam35@donga.com. “電費單價上漲的話，附加價值稅、電力基金、季節附加等也會同時上漲。感覺壹年內電費上漲了20%以上，但聽說今後還會上漲，想想就頭疼。”（仁川中小企業相關者） 上月27日，記者來到仁川西區表面處理（鍍金）中心“yojin koatec”屋頂，在鍍金過程中排出的70多臺用於凈化化學氣體的超大型除塵器（集塵裝置）正在運轉。每臺200馬力的發動機聯動的該裝置每月需要耗費100萬度（千瓦時）電。100多家小型入駐公司共同負擔的汙染防治設施電費從今年4月的1億韓元上漲到6月的1.51億韓元，上漲了50%。 電費單價（kWh）繼去年10月（3韓元）之後，到今年4月（6.9韓元）連續上漲，用電量大的中小企業陷入了恐慌之中。韓國電力公社已經預告下半年（7~12月）將電費單價再次上調至9.9韓元。 “電費沖擊”從現在已經開始。因為7月份將追加上調部分（5韓元），再加上比平時貴40%的夏季附加費。電力使用量本身也在劇增。政府預測，本周的最大電力需求將超過9萬MW（兆瓦），刷新歷史最高值。

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