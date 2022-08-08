聖地亞哥教士隊CEO：“不知內情……暫時先別買明年的季票了”. August. 08, 2022 07:52. by 任寶美 bom@donga.com. “拜托暫時先別買明年的季票了。” 帶領美國職棒大聯盟（MLB）聖地亞哥教士隊的首席執行官（CEO）埃裏克•格魯夫納最近在接受地區雜誌采訪時表示：“正在討論限制季票銷售的方案”，並拜托球迷們這樣說道。聖地亞哥隊的明年季票銷售要求超過2萬件，已經超過了主場沛可球場（Petco Park）首次開門迎客時創下的最高銷售紀錄（1.8808萬張）。 聖地亞哥教士隊的助威熱潮之所以如此火熱，得益於“出壘之神”胡安•索托（24歲•照片）的出色表現。聖地亞哥隊在轉會截止日（3日）成功引進了今年轉會市場最大熱門索托。同時，聖地亞哥球迷們開始期待，即使今年尚不明朗，因受傷而失去戰鬥力的球隊招牌擊球手小費爾南多•塔蒂斯（23歲）也能在明年打滿整個賽季，並有很有可能去爭冠。聖地亞哥隊自1969年俱樂部創立以來，還沒有登上過世界大賽（總決賽）的冠軍寶座。 聖地亞哥俱樂部要求球迷克制購買季票也是因為索托。索托拒絕了前所屬球隊華盛頓隊的4.4億美元（約5740億韓元）延長合同的提議，選擇了轉會。如果屆時聖地亞哥隊想要留住在2024賽季結束後獲得自由簽約選手（FA）資格的索托，需要很多“子彈（資金）”，因此不確定因素很多。 在這種情況下，如果比定價便宜的季票銷量增加，球隊的收入也會減少，因此要求球迷“每場比賽都買門票”。格魯夫納表示：“根據情況，不僅是季票，（多場比賽或多人觀看時可以享受打折的）捆綁門票也可能考慮限制銷售。”

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