中國繼臺灣海峽之後在黃海和渤海進行實彈演習……美國在印度與中國邊境地區舉行聯合軍演. August. 08, 2022 07:51. by 北京=常駐記者 金基龍、華盛頓=常駐記者 文炳基 kky@donga.comweappon@donga.com. 中國繼舉行“封鎖臺灣”的軍事演習後，在半島西部海域也開始了實彈射擊演習。有人擔心，中國的軍事應對是否也走向韓美。 中國海事局6日表示：“6日至15日在山東半島壹帶進行實彈射擊演習，8日至9月8日在遼東半島北部渤海灣部分海域進行軍事演習,”“在此期間，將禁止船舶進入演習區域。”訓練區域分別是江蘇省連雲港市附近和渤海灣的大連市附近海域。中國軍隊的演習與22日開始的韓美聯合軍事演習、8日韓國外交部長朴振的首次訪華日程重疊。進行實彈射擊訓練的連雲港距離樸振訪問地青島只有3個小時的車程。朴振將於9日與中國國務委員兼外交部長王毅進行會談。 圍繞臺灣問題，美中之間的軍事對峙正在向與中國發生主權糾紛的其他亞洲地區擴散。 美國有線電視新聞網（CNN）當地時間6日援引印度軍方高級官員的話報道說，美國和印度將於10月中旬在中國和印度邊境的北阿坎德邦阿烏裏舉行聯合軍演。中國和印度2020年在喜馬拉雅邊境地區發生沖突，導致20多名印度軍人死亡，邊境紛爭正在持續。 中國軍方最初表示7日結束封鎖臺灣的演習，但演習結束時間當天中午12時以後表示：“計劃在臺灣周邊海域和上空進行實戰化聯合演習。”臺灣“國防部”表示，中國軍隊在封鎖臺灣的演習中，動員軍用飛機和軍艦進行了進攻臺灣的模擬演習。路透社6日報道說：“中國軍艦和無人機從臺灣東部海岸駛向日本列島附近，進行了針對美國和日本軍艦的模擬攻擊演習。”

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