中秋物價異常……政府研究擴大進口農產品關稅下調方案. August. 08, 2022 07:52. by 世宗=金炯民記者 kalssam35@donga.com. 政府正在討論暫時降低壹定數量的進口商品關稅率的配額關稅擴大適用於部分農產品的方案。這是因為7月份消費者物價上漲率達到6.3%，中秋節來臨之際飯桌物價負擔加重。 企劃財政部7日表示，政府最早將於本周公布包含農畜水產品價格穩定和中小企業、小工商業者貸款擴大方案等內容的“中秋民生穩定對策”。政府計劃將白菜、蘿蔔、洋蔥、大蒜、土豆、蘋果、梨、栗子、牛肉等主要農畜水產品分類為中秋旺季產品進行管理。此外，最近價格大幅上漲的品種將被指定為特別管理品種。政府正在討論在旺季產品和特別管理品種中，對部分農產品擴大適用配額關稅的方案。此前，從今年6月開始到年末為止，對牛肉、豬肉、雞肉的進口商品適用0%的配額關稅。政府還將推進僅對旺季產品投入政府儲備量，降低價格的方案。 此外，還包括交通、通信、醫療、教育、居住費等減輕弱勢群體生活費負擔的方案。與此同時，為了不讓小商工人和中小企業遭受節日資金困難，將增加國策銀行和商業銀行的新貸款和保證供應。 也有人預測，中秋節過後，農畜水產品價格將逐漸穩定。據農林畜產食品部當天透露，聯合國糧農組織（FAO）發表的7月份世界糧食價格指數為140.9點，比前壹個月（154.3點）下降了8.6%。這是自2008年10月以後13年零8個月以來的最大跌幅。農林畜產食品部當局者分析稱，“從今年2月開始急劇上漲的糧食價格指數在7月受烏克蘭糧食出口恢復和美國產量增加的影響而下降。”

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