洛杉磯天使隊轟出7記本壘卻依然敗北. August. 06, 2022 07:24. by 姜東雄記者 leper@donga.com. 洛杉磯天使隊在5日的主場比賽中，包括大谷翔平（28歲•照片）的“復合本壘打”在內，共擊出7記本壘打，但仍以7-8敗給了奧克蘭運動家隊。由此，洛杉磯天使隊成為美國職棒大聯盟（MLB）歷史上第6支單場比賽轟出7記本壘打，卻仍輸掉比賽的隊伍。奧克蘭運動家隊當天擊出了2記本壘打。 雖然擊出了7記本壘打，但只得到了7分，這意味著所有本壘打都是壹分本壘打。洛杉磯天使隊也成為MLB歷史上第壹支單場比賽擊出7記（及以上）本壘打都是1分本壘打的隊伍。此前的最高紀錄是1991年8月4日奧克蘭隊、2019年5月22日多倫多藍鳥隊留下的6記。 由於球隊失利，大谷翔平的表現也黯然失色。大谷翔平當天作為2號指定擊球手首發出場，在第1局下半局擊出了為球隊首開紀錄的本賽季個人第24記本壘打，之後他在球隊以5比8落後的第7局下半局也擊出了越過右中間圍墻的個人第25記本壘打。這是大谷翔平自6月22日與堪薩斯城皇家隊的比賽後，時隔44天再次在壹場比賽中擊出多個本壘打，也是本賽季第5次。但在這5場比賽中，天使隊僅取得了2勝3負的成績。 截止到當天，大谷翔平在頂級聯賽上共擊出117記本壘打，與鈴木壹郎（49歲•退役）壹起登上了歷屆日本美職棒大聯盟選手最多本壘打並列第二的位置。日本美職棒大聯盟選手最多本壘打記錄是松井秀喜（48歲•退役）保持的175記。 另外，在韓國職業棒球聯賽中，2017年7月5日KIA（17-18）和2020年10月22日樂天（8-9）擊出6記本壘打後失利，是最多本壘打失利的記錄。兩場比賽都是與SK隊的比賽。在日本職業棒球聯賽中，1949年4月26日，大榮隊擊出了8記本壘打，但最終以13比15負於讀賣巨人隊。

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