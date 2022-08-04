佩洛西訪問臺灣：“習近平獨裁” VS 中國三天“封鎖臺灣”. August. 04, 2022 07:43. by 華盛頓=常駐記者 文炳基、北京=常駐記者 金基龍 weappon@donga.com，kky@donga.com. 訪問臺灣的美國眾議院議長佩洛西3日在會見臺灣領導人蔡英文時表示：“美國不會放棄壹直支持臺灣的承諾。我們不能後退。”她明確表明，反對中國國家主席習近平推進的中國吸收臺灣統壹的立場。 相反，從4日起進行為期3天的封鎖臺灣的首次軍事演習的中國警告稱：“依靠美國的臺灣試圖獨立是死路壹條。”有分析認為，隨著圍繞中國視為主權和核心利益的臺灣統壹問題，美國和中國之間的對立格局日益明顯，中美進入了難以挽回的“臺灣新軍事冷戰”時代。 佩洛西當天在與蔡英文會談後舉行的記者會上表示：“43年前，美國承諾將根據《臺灣關系法》始終支持臺灣，”“美國維護臺灣民主的決議就像鐵桶壹樣。”美國把在強調對韓國和日本等亞洲核心同盟國的防禦意誌時使用的“鐵桶壹般的決心”壹詞用在了臺灣身上。此前，喬·拜登總統先後三次表示“如果中國入侵臺灣，美軍將介入”，佩洛西也強調了《臺灣關系法》，這壹法律規定，在中國入侵臺灣等非常時期，美軍可以介入。 特別是佩洛西在前壹天晚上抵達臺灣後公開的《華盛頓郵報》投稿中也直言不諱地表示：“由於習主席加強執政，中國對殘酷的人權記錄和法治的忽視仍在持續。” 中國國務委員兼外交部長王毅在當天的談話中表示：“美國不能幻想妨礙中國的統壹大業。企圖破壞中國和平掘起完全是徒勞的，”“壹定會撞得頭破血流。” 中國國防部表示，將於4日至7日在圍繞臺灣的6個海域舉行實彈射擊等軍事演習。其中包括距離臺灣第二大城市高雄不過20公裏的地方。中國禁止船舶和飛機進入演習地區，因此臺灣實際上將處於孤立狀態。日本表示：“演習海域包括日本專屬經濟區。向中方表示了擔憂。” 《華盛頓郵報》當天分析說：“美中競爭的速度和強度提高，美中關系將永遠發生變化，臺灣將處於其中心。”香港《明報》在社論中表示：“美中關系遭遇了6·25戰爭以後的最大危機，”“可能會發展成為古巴導彈危機的21世紀版本。”

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