貧困但富人朋友多的話，逃脫低收入層的概率↑. August. 03, 2022 07:36. by 洪禎秀 hong@donga.com. 有研究結果表明，低收入層兒童要想登上“財富階梯”，最重要的是與高收入層子女的友情，而不是人種、家庭構成、學區。越是富人孩子和貧困孩子交流活躍的地區，階層上向移動就越頻繁。 美國哈佛大學研究組織“Opportunity insight”1日將上述研究結果刊登在國際學術雜誌《自然》上。研究組對相當於25~44歲美國人口82%的7030萬名Facebook朋友關系進行分析的結果顯示，即使是低收入層兒童，如果70%以上的朋友在高收入層地區長大，成年後未來收入也會多出20%。 研究組解釋說：“不僅是和富裕的同學單純上同壹所學校，還要多進行積極的相互作用，才能提高階層向上移動性。”《紐約時報》（NYT）評價說：“我們查明了各地區擺脫低收入階層的比率不同的原因。” 出身於低收入家庭，在家族中首次從研究生院畢業後擔任律師的吉瑪麗埃爾•鮑伊在接受《紐約時報》采訪時表示：“在高中與富人朋友們積累了友情，理解了他們怎麽想的”，“當時的經驗在我生活中造成了很大的差異。” 但是研究組指出：“美國社會正在結構化，使這種階層之間的友情逐漸減少”，“因為隨著社會的不平等，父母們對提高子女競爭力的壓力下，子女不願意與低收入階層相處。”英國時事周刊《經濟學家》也表示：“社會越來越分離，貧困的孩子正在失去機會”，強調階層統合政策是必要的。

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