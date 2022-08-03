李明博執政時期也有過“先宣布後討論”滿5周歲入學而混亂. August. 03, 2022 07:37. by 趙有蘿記者 jyr0101@donga.com. 隨著對“滿5歲小學入學”方針的爭議越來越大，社會副總理兼教育部長朴順愛出面澄清說：“將通過國家教育委員會公論化等，以開放的姿態達成社會協議。”但教育相關團體指出：“之前教育界內部沒有討論或要求。” 之前李明博政府時期也以“先宣布後討論”的方式推進小學早期入學，但最終告吹。有人指出，13年後再次上演了與當時類似的情況。 2009年11月，作為解決低出生率問題的對策，直屬總統的未來企劃委員會提出了將小學入學年齡提前1年的方案。當時，未來委員長郭承俊（音）在參加某電視節目時表示：“不是壹年裏合並兩個年級，而是從生日早3個月左右的兒童開始，經過4年各25%的早期入學，就可以緩解所有的沖擊。" 對於未來委員會的發表，負責部門教育科學技術部急忙成立了“早期入學工作組”，並展開了討論。經過約1年的討論後，教育科學技術部認為2010年10月5周歲提前入學沒有實效性，決定不再推進。取而代之的是，2011年5月公布了實施5周歲共同課程“世道課程”。 當時，未來委員會在沒有與教育科學技術部討論或社會協商的情況下發表政策，引發了“越權”爭議。據悉，教科部直到未來委員會發表前壹天才收到相關內容。此次，朴順愛在7月29日尹錫悅總統業務報告後表示,“從未與各市道教育廳等討論過5歲小學的入學方案”，有人批評朴順愛在宣布後才開始收集意見。

한국어