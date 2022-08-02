全南女子高中在日本“高中漫畫考試院”中獲得第壹名. August. 02, 2022 07:42. by 洪禎秀 hong@donga.com. 在“漫畫王國”日本舉行的全國高中生漫畫競賽中，韓國高中生獲得了最優秀獎。上月31日，在日本高知縣舉行的“第31屆漫畫考試院”決賽中，光州全南女子高中的學生們獲得了第壹名。 進入決賽的20所學校中，全南女子高中是唯壹壹所韓國學校。通過視頻參加此次大會的金瑞英、宋義研（3年級）和金惠玲、李彩恩（2年級）在結果公布後，從座位上跳起來尖叫著，熱淚盈眶，掩飾不住內心的喜悅。頒獎者向畫面遞上獎牌和獎狀後，在鏡頭前擺出彎腰接受姿勢，並爆發出笑聲。學生們發表感想說：“能給我們這麽大的獎，感到非常榮幸”，“（舉行決賽的兩天）真的既漫長又短暫。” 漫畫考試院的正式名稱是“全國高中漫畫錦標賽”。始於1992年，是起到新人漫畫家登龍門作用的日本最大規模的高中漫畫比賽。每年都會在因培養出漫畫《面包超人》的作家柳瀨嵩而被稱為“漫畫之都”的高知縣舉行。今年，日本國內外共有179所學校參加。比賽將以在壹張紙上表現給定的主題的方式進行，比賽時間為5小時30分鐘。在5年前的2017年大賽上，全南藝術高中在韓國首次獲得了第壹名。 在以“親切的世界”為主題舉行的此次決賽中，全南女子高中的學生們通過在日本地鐵站迷路後，從紋身的男性那裏得到幫助的小故事，表達了“應該以內心而不是外貌來判斷人”的信息。內容是，學生們剛開始害怕地說“日本黑社會”，但後來才知道那個紋身是指引前往大會會場道路的地圖。 第壹名獲獎者將獲得30萬日元（約295萬韓元）獎金和高級顏料等獎品。幫助學生們準備大賽的全南女子高中教師吳允淑（音）在接受本報電話采訪時表示：“雖然不是藝術專門高中，學校層面也沒能給予很多支援，但是學生們非常愉快地努力準備，取得了好的結果，感到非常高興。”

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