“甘願美國本土承受攻擊，防衛韓國”……韓美將於9月舉行延伸威懾磋商機制. August. 01, 2022 07:48. by 尹相虎 軍事記者、華盛頓=常駐記者 文炳基 ysh1005@donga.com、weappon@donga.com. 韓美高級別延伸威懾戰略磋商機制將於9月重新啟動，討論如果朝鮮用核攻擊韓國，就視為對美國本土的核挑釁，並動用戰略核武器等延伸威懾戰鬥力進行應對的方案。延伸威懾戰略磋商機制還將具體討論核動力航母打擊團、核潛艇等美國戰略資產在韓半島展開的時期、規模、方式等。這壹磋商機制自2018年1月舉行第二次會議後，以改善南北關系等為由停止，如今時隔4年8個月將再次舉行。 韓美國防部長當地時間7月29日在華盛頓舉行會談，決定近期內舉行延伸威懾戰略磋商機制。韓國軍方相關人士表示：“決定9月中旬在華盛頓舉行，具體日程也暫時確定。”韓國國防部長李宗燮在會談結束後表示：“如果美國甘願承受本土遭到攻擊，確實有意在朝鮮的威脅下守護韓國，就應該有所支撐。這就是這壹機制。”如果朝鮮用可以打擊美國本土的搭載核武器的洲際彈道導彈等相威脅，就需要保證美國予以懲罰的“安保裝置”，這壹機制可以發揮其作用。 此前，在5月的韓美首腦會談上，兩國首腦曾下硬招，就把“核”列為美國向韓國提供的延伸威懾手段之壹，並就提前重啟上述磋商機制達成壹致。韓美防長決定在舉辦這壹磋商機制後，在年內進壹步加強並舉行延伸威懾手段運用演習。延伸威懾手段運用演習是指假定核威脅、核使用臨近、核使用等不同階段核挑釁情況下，謀求韓美間軍事應對方案的演習。 美國國防部長勞埃德·奧斯汀在會談發言中表示：“希望針對朝鮮攻勢加強遏制態勢的方案，和針對中國、俄羅斯等其他結構性競爭者也能進行建設性討論。”

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