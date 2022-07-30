國會民生特委會表決通過民生法案……“油類稅下調幅度從30%擴大至50%”. July. 30, 2022 07:32. by 李允泰記者 oldsport@donga.com. 朝野政黨就減輕消費者油價和上班族飯費負擔的民生法案達成了協議。 國會民生經濟穩定特別委員會29日召開全體會議，提交並表決了將油類稅彈性稅率調整限度從原來的30%擴大到50%的交通、能源、環境稅法修訂案和個別消費稅法部分修訂案。此前，政府通過修改施行令，從7月開始將油類稅下調幅度擴大到37%。朝野政黨壹致認為，為了穩定物價，有必要進壹步下調油類稅。特別委員會根據政府的要求，決定附加“法律修改後的彈性稅率調整將綜合考慮國際油價、物價狀況、財政的影響後決定”的內容。修正案將臨時適用到2024年底。 特別委員會當天還通過了把上班族的餐費非課稅限度從原來的每月10萬韓元上調到20萬韓元的所得稅法修訂案。餐費免稅限額自2003年以後已經凍結了19年，考慮到最近急劇上漲的物價，其宗旨是給上班族提供優惠。相關法案將從明年1月1日開始實施。 當天特別委員會議決的法案將於8月1日通過法制司法委員會，在預定於2日舉行的全體會議上處理。

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