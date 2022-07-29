美國又邁出巨大步伐……美2.5%>韓2.25% 韓美利率逆轉. July. 29, 2022 07:53. by 朴民優 minwoo@donga.com. 美國中央銀行聯邦儲備制度（Fed•美聯儲）為了降低通貨膨脹壓力，繼上個月之後連續兩個月實行了將標準利率上調0.75%的“巨大步伐（giant step）”。因此，美國基準利率上升到2.25~2.50%，比韓國基準利率（2.25%）有所上升。韓美利率逆轉是自2020年2月以後時隔2年零5個月，預計資本流出可能性等韓國經濟也會受到相當大的影響。 美聯儲27日（當地時間）召開了決定基準利率的聯邦公開市場委員會（FOMC），與會者壹致決定上調0.75個百分點。連續兩次上調0.75個百分點是自1980年以後42年來的第壹次，出席者壹致同意的利率決定也是自2005年以後的第壹次。 特別是，美聯儲表示，雖然接連上調利率，但通貨膨脹壓力仍然存在，並暗示了下次FOMC召開的9月份也有可能進行巨大步伐的可能性。美聯儲主席鮑威爾表示，“美國失業率太低，通貨膨脹太高”，表明了繼續上調基調的意向。但是，不能排除將於28日公布的美國第二季度（4月至6月）增長率繼第壹季度（1月至3月）之後連續兩個季度出現負增長的可能性，因此，美聯儲的急劇上調利率助長了經濟蕭條的批評也將持續下去。 但是，巨大步伐被評價為已經預告的活動，當天紐約股市和28日韓國股市都上漲了。韓元兌美元的匯率也下跌17.2韓元（韓元升值），以1296.1韓元收盤。

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