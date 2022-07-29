浦項制鐵將在印尼建設第二高爐-冷軋工廠. July. 29, 2022 07:53. by 金昌德 drake007@donga.com. 浦項制鐵（POSCO）公司決定追加建設在印度尼西亞生產鐵水的熔爐（高爐）。另外，浦項建設還將參與印度尼西亞新首都的建設。 浦項制鐵28日在首爾中區乙支路樂天酒店與印度尼西亞政府及國營鋼鐵公司Krakatau Steel簽訂了包含上述內容的諒解備忘錄（MOU）。印度尼西亞總統佐科•維多多、Krakatau Steel總經理西爾米•卡裏姆、浦項制鐵副會長金學東等人出席了簽約儀式。 浦項制鐵和Krakatau Steel決定在今後5年內共同投資35億美元（約4.5萬億韓元），新建年生產300萬噸級規模的第二高爐和冷軋工廠。浦項制鐵之所以擴大當地鋼鐵生產能力，是因為印度尼西亞成為全球汽車企業的電動汽車生產基地等需求增加。 投資是通過兩家公司的合作公司“Krakatau Posco”進行的。Krakatau Steel計劃通過實物出資在當地建立熱軋工廠，與冷軋工廠無關。位於雅加達西北方向100公裏的吉利崗（Cilegon）的Krakatau Posco從2013年末開始啟動了300萬噸級第壹高爐和厚板工廠。通過此次投資，兩家公司將年鐵產量增加壹倍，還確保了汽車鋼板生產設備。 此外，浦項建設等公司決定以仁川松島國際城市開發經驗為基礎，參與印度尼西亞新首都建設項目。印度尼西亞政府決定支援鋼鐵及建設事業相關的許可等行政程序，並提供包括稅制優惠在內的投資獎勵。金副會長表示：“在印度尼西亞政府和Krakatau Steel的合作下，浦項建設了第壹個海外綜合處鋼廠的第二個高爐。”

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