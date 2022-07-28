銘記43808名韓美同盟英雄. July. 28, 2022 07:49. by 華盛頓=常駐記者文炳基、申振宇記者 weappon@donga.com,niceshin@donga.com. 刻有6·25戰爭（韓國戰爭）中陣亡的美軍和附編韓國軍人共43808人名字的“追憶墻（Wall of remembrance）”當地時間27日正式揭幕。美國參戰勇士們為紀念被稱為“被遺忘的戰爭”的6·25戰爭，18年來壹直在推進建立這壹建築。 當天上午，在美國華盛頓韓國戰爭紀念公園舉行了揭幕儀式，2000多名韓國戰爭參戰勇士和遺屬參加了揭幕儀式。用周長130米、高1米的花崗巖制作的追憶墻上刻有36634名美軍和7174名附編韓國軍人陣亡將士的名字。刻有在戰場上浴血奮戰的韓美將士名字的歷史象征物，建立在距離象征美國民主的林肯紀念館只有200米遠的地方。第二次世界大戰和越南戰爭紀念公園的參戰碑上都有戰亡者名字，但是對於韓國戰爭，很多人指出因為沒有這樣的紀念碑而感到遺憾。 追憶墻從2004年開始推進，是由在6·25戰爭中失去右臂和右腿的“戰爭英雄”威廉·韋伯大校（1925~2022年）等參戰勇士們推動，目標是在停戰協定簽訂60周年的2013年建立。雖然相關法案於2016年在美國國會通過並加快了速度，但2017年韓國政府就預算支援問題進行監查等，歷經曲折，終於在去年開工，在停戰宣言69周年的今年取得了成果。這距離曾表示“想在離開人世之前看到追憶墻”的韋伯大校去世僅過了3個月。 尹錫悅總統和美國總統拜登當天通過紀念辭壹致表示要加強韓美同盟。尹錫悅在由國家報勛處長朴敏植代讀的祝詞中表示：“追憶之墻顯示韓美血盟的堅固性，”“將永遠被銘記為向美國人和全世界人民宣傳韓國戰爭的歷史象征物和和平的空間。”在美國，副總統卡瑪拉·哈裏斯的丈夫“第二先生”道格拉斯·埃姆霍夫出席了揭幕儀式，並代讀了拜登總統的賀詞。 白宮和美國全境聯邦政府當天為迎接6·25戰爭停戰紀念日降半旗。美國從2009年開始繼顯忠日紀念日之後，第二次在6·25戰爭停戰日也下半旗致哀。

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