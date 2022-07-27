LG能源解決方案將在中國成立“電池循環利用”合作公司. July. 27, 2022 07:47. by 具特敎 kootg@donga.com. LG能源解決方案與中國排名第壹的鈷精煉企業“華友鈷業”將成立旨在回收電池的合作法人（JY）。公司期待通過合作法人提高原材料供應穩定性，強化ESG（環境、社會、支配結構）經營。 26日，LG能源解決方案公司表示，為了構建可持續的資源良性循環體系，與華友鈷業簽訂了設立提取廢舊電池等核心原材料的電池循環利用合作法人的諒解備忘錄（MOU）。 華友鈷業是中國最大的鈷生產企業，合資法人將成為中國首家中韓合資電池回收企業。兩家公司計劃在今年內協商運營方案等詳細內容，並完成最終設立合作法人。 合作法人從電池生產過程中產生的廢棄物“Scrap（廢金屬料）”和回收的廢電池中提取正極材料的主要原料—循環鎳、鈷、鋰。提取物將經過正極材料生產過程，最終供應給LG能源解決方案的中國南京電池生產工廠。 處理廢金屬料和加工廢電池的前處理工廠計劃在LG能源解決方案生產工廠所在的南京，而處理再利用金屬的後處理工廠將將在可以利用華友鈷業基礎設施的中國衢州。 此外，LG能源解決方案還致力於構建穩定的原材料供應網。去年12月，LG化學投資600億韓元，確保了北美最大的電池再利用企業“Li-Cycle”2.6%的股份。通過這壹措施，從明年開始10年內將獲得2萬噸鎳。與世界最大的鋰生產企業之壹的智利SQM、德國Vulcan Energy簽訂了到2029年為止的鋰長期供應合同。

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