連續兩個季度0%左右的增長率……如果不能恢復出口，就無法打開突破口. July. 27, 2022 07:48. . 韓國的增長率連續兩個季度停留在0%左右。韓國銀行表示，今年第二季度韓國的實際國內生產總值比第壹季度增長了0.7%。繼第壹季度（0.6%）之後，經濟增長率僅停留在0%左右。昨天，國際貨幣基金組織也下調了世界經濟增長率預測值，將韓國今年的經濟增長率預測值下調了0.2個百分點至2.3%。 增長勢頭減弱固然是個問題，但更令人擔心的是出口減少。在第壹季度還比前壹季度增加3.6%，支撐了韓國經濟的出口，在第二季度因烏克蘭戰爭、中國主要城市封鎖等影響減少了3.1%，拉低了增長率。在新冠疫情呈現平穩狀態的第二季度，國民開始“報復消費”，如果沒有民間消費增加3.0%，增長率就差點更低。如果因新冠疫情的再擴散導致消費萎縮，第三季度的情況將變得困難。 主要出口大企業已經開始應對業績惡化。第二季度銷售額比去年增加但營業利潤卻減少14%的POSCO宣布進入緊急經營狀態。由於經濟放緩導致需求減弱，存儲器半導體價格將大幅下降，三星電子、SK海力士也進入了緊急狀態。第二季度企業的設備投資跌至-1.0%，也意味著企業的投資心理開始萎縮。最近，與隨著美國的緊縮提高標準利率的韓國不同，日本中央銀行凍結利率，容忍日元走低，導致韓國商品在世界市場上的價格競爭力比日本弱化。 像韓國這樣靠出口生存的國家，最終只能從出口中尋找突破口。到目前為止，相關部門出臺的擴大貿易金融、支援中小企業出口等對策很難從根本上改變情況。政府應該制定新的出口戰略的詳細藍圖，包括擴大與美國、歐盟等連接的“友岸外包”、重新設定正在變得韓國遭受損失的對華貿易關系、確保能夠穩定確保原材料的供應網等。 與此同時，政府和公共部門有必要與民間攜手，加快向全世界出口核電站、尖端武器的步伐。企業也應該積極投身於因高油價而資金過剩的中東大規模建設、成套設備事業等，抓住打開出口出路的新機會。

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