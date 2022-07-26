尹錫悅下周休暑假……建議總統室職員也休假. July. 26, 2022 08:03. by 洪壽英 gaea@donga.com. 尹錫悅總統將於8月第壹周舉行就任後的第壹個夏季休假。此前由於大宇造船海洋轉包工人罷工事件等原因，尹錫悅壹直未能確定，這次最終決定了休假日程。 總統室相關人士25日在新聞發布會上表示：“尹總統決定下周去休假，”“尹總統囑咐說：‘不僅是總統室職員，公務員們都要從補充能量、為刺激內需經濟做出貢獻的角度去休假’。” 尹錫悅的具體休假日程和場所尚未公開。該人士表示：“總統能去的休假地並不多。據我所知，他正在仔細掂量幾個地區並費神考慮。”此前，尹錫悅21日表示：“聽說（歷屆總統）夏季休假期間壹直去豬島，但因為是巨濟島，所以正在關註大宇造船該怎麽辦。” 尹錫悅在結束休假後，將於下月與新組成的國會議長團共進晚餐。這是接受了當天由尹錫悅主持的總統首席秘書會議提出的建議。總統室相關人士表示：“首先應該考慮國會的日程，在與國會方面進行充分討論後，將於8月中旬舉行會晤。”該人士表示：“尹總統也期待能夠成為與議長團開誠布公地進行對話的場合。”

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