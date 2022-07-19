仁川-劄幌航線，時隔28個月重新開啟. July. 19, 2022 07:52. by 鄭順九記者 soon9@donga.com. 新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情後中斷的仁川至日本劄幌（新千歲機場）航空路線開始恢復運航。 仁川國際機場公社18日表示，從17日開始，仁川機場第二航站樓（T2）恢復了“仁川-日本劄幌”航線。隨著新型冠狀病毒在全世界範圍內擴散，2020年3月中斷的飛機運行時隔2年零4個月再次恢復。大韓航空計劃投入B737-800機型，每周運航2次（周三、周日）。 新冠肺炎疫情發生之後，仁川至日本的定期航線只有4條（東京、大阪、名古屋、福岡）。此次航線恢復運行後，遊客可以選擇北海道的範圍將進壹步擴大。位於日本最北端的北海道夏天也因涼爽的天氣和美麗的自然景觀而成為人氣夏季休假地。劄幌市是北海道的最大城市。以2019年為準，約有90萬人乘坐了仁川至劄幌的航線。 前壹天16日，從劄幌飛往仁川的首個復航航班上，北海道副知事浦本元人等日方訪問團還訪問了韓國。訪問團將在韓國停留到19日，討論促進公社和韓國-北海道之間的友好及擴大交流的合作方案。 仁川國際機場公社未來事業本部長金範浩（音）表示：“由於韓日兩國間的旅遊簽證重啟及路線復原等，期待夏季旺季韓日航線旅客需求的正式恢復趨勢”，“將與航空公司及相關機構等緊密合作，謀求旅客需求的早期恢復。”

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