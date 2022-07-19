AESPA vs ITZY vs BLACKPINK，誰將成為“夏季女王”？. July. 19, 2022 07:52. by 金哉希 jetti@donga.com. 今年夏天歌謠界“夏季女王”的主人公會是誰呢？ SM、YG、JYP等主要娛樂公司的頂級女子組合將大舉回歸。SM的AESPA和JYP的ITZY本月發表新曲開始了活動，YG的BLACKPINK也將於8月回歸。引領K-POP韓流的代表女子組合“少女時代”也將在下個月帶著出道15周年紀念專輯與粉絲們見面。 打響夏季大戰第壹炮的是AESPA。8日發行第二張迷妳專輯《Girls》的AESPA連日來不斷刷新各種紀錄。AESPA《Girls》發售第壹周的銷售量為142.6487萬張，創下了歷代女子組合發售第壹周的新紀錄。唱片發行第壹周是粉絲聚集力最強的時期，但第壹周銷量超過100萬張的女團AESPA是第壹個。發售前專輯預售量也達到了161萬張，在K-POP女子組合中創下了最高紀錄。在海外也取得了好成績。《Girls》專輯在美國“Billboar誒 200”排行榜上排名第三。 繼AESPA之後，ITZY15日發行了收錄主打歌《SNEAKERS》的迷妳專輯《CHECKMATE》。《SNEAKERS》MV（音樂錄影帶）公開僅3天點擊量就超過了3860萬次，反響熱烈。ITZY的首場世界巡演也即將到來。10月26日，將以美國洛杉磯為起點，之後在鳳凰城、達拉斯、芝加哥、紐約等美國8個城市舉行演出。美國演出的門票已全部售罄。 壹直集中於ROSE和LISA等成員們的個人活動的BLACKPINK的“完整體”回歸預定在下個月。自2020年正規1輯《THE ALBUM》售出140萬張，成為K-POP女子組合首次進入百萬銷量行列以來，時隔1年10個月。YG方面表示：“準備了長時間傾註心血完成的音樂，以及很多帶有BLACKPINK標簽的音樂。” SM所屬女子組合少女時代將於下個月發行出道15周年紀念專輯。這是少女時代繼2017年8月發行的正規6輯《Holiday Night》之後時隔5年以完整體回歸。

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