在“防彈代表”擔憂中宣布挑戰黨權的李在明. July. 18, 2022 07:54. . 共同民主黨議員李在明昨天宣布，將參加8·28全黨大會的黨代表競選。這是李在明自3·9大選失敗後時隔4個月、在6·1仁川桂陽補缺選舉中當選後時隔約壹個半月再次宣布競爭黨權。李在明在記者會上表示：“將打造獲勝的（共同）民主黨，”“在國民說‘到此為止’之前，除了黨名之外，將改變所有。”在全黨大會上，預計李在明將和97壹代（1990年代上大學，1970年代出生）、非李在明派圍繞下屆黨權展開激烈的對決戰，。 在此前全黨大會規則討論過程中，親李在明派的大部分要求得到了落實。在預備競選淘汰規則中，親李在明派要求的“輿論調查30%”條款被包括在內，而非李在明派主張縮小黨代表權限的主張被拒絕。因此，黨內外有觀察認為，李在明是前總統候選人，而且大眾認知度很高，因此確認了李在明的大勢論。 共同民主黨全黨大會應該擺脫大選和地方選舉連敗的泥潭，成為新的民主黨重新誕生的舞臺。但是，如果全黨大會轉向李在明大勢論，所有焦點問題很有可能被“是不是李在明”所埋沒。將很難期待旨在克服不顧民心的粉絲政治和理念過剩政治而展開激烈的革新討論。李在明也表示“要排斥被困在理念和陣營的政治鬥爭政治”，因此應該首先打開這種討論的大門。 黨內也有人擔心，李在明在沒有充分考慮選舉連敗的情況下，就挑戰黨權。也就是說，是不是為了防禦李在明的司法風險而急於挑戰黨權。如果黨代表集中黨力阻止司法風險，他只能成為“防彈代表”。在這種情況下，共同民主黨能否在民生和黨改革方面取得國民可以接受的成果令人懷疑。 就李在明參加黨代表競選壹事，共同民主黨目前分為親李在明派和非李在明派。線上線下每天都在展開激烈的攻防戰。看起來處於心理上的分黨狀態。矛盾原因是黨代表擁有的下屆公推權。如果按照這種趨勢發展下去，無論誰成為黨代表，都很難實現團結的政治。如果連黨內派系矛盾都無法解決，還能談論朝野合作、國民團結嗎？即使是為了消除這種憂慮，李在明也應該出臺構建保障公正性的公推系統的方案。

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