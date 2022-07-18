離開的“世界級”……孫興慜和托特納姆熱刺隊表示“韓國最棒”. July. 18, 2022 07:55. by 金培中 wanted@donga.com. “雖然不知道能不能得到這樣的喜愛，但是為了報答大家對我的支持和喜愛，我會竭盡全力。大韓民國最棒。” 這是英格蘭足球超級聯賽（EPL）托特納姆熱刺隊的孫興慜（30歲）在自己的社交網絡服務（SNS）上留下的文章。 包括孫興慜在內，結束為期壹周的韓國日程後，17日登上飛往英國倫敦航班的托特納姆熱刺隊球員們對國內球迷的熱烈喜愛露出滿意的表情。熱刺隊當家球星哈裏•凱恩（29歲）表示：“我不會忘記在韓國度過的季前賽。感謝韓國球迷給予我們難以置信的支持和應援助威。”盧卡斯•莫拉（30歲）也用韓文表示感謝說：“能夠進壹步了解大韓民國這個國家，接觸這個國家文化，感覺很好。”安東尼奧•孔蒂（53歲）主教練也表示：“在韓國度過的時光讓我很滿意。” 當天在仁川機場，超過500名球迷喊著球員的名字說“再見，再見”。在國內滯留壹段時間10日前往機場迎接隊友的孫興慜此次也與托特納姆熱刺隊壹起登上了飛往倫敦的飛機。 15日，水原世界杯體育場舉行了西甲聯賽塞維利亞隊與托特納姆熱刺隊的比賽，現場共有4.3998萬球迷入場，國內球迷對托特納姆熱刺隊的比賽表現出了極大的關註。13日，在K聯賽全明星隊和托特納姆熱刺隊的比賽中，首爾世界杯體育場坐滿了6.41萬名球迷。 托特納姆熱刺隊的球員們也用精彩的比賽做出了回應。在塞維利亞隊的比賽中，孫興慜等主力首發出場，上場70分鐘，進攻核心孫興慜奉獻助攻，凱恩取得進球。雖然雙方戰成1比1平，但可以說是提前觀看的歐洲足球聯盟（UEFA）冠軍聯賽，表現出了緊張感。在兩場友誼賽中，孫興慜攻入2球、助攻1次，凱恩攻入3球，讓人對球隊的新賽季充滿期待。孔蒂主教練表示：“與塞維利亞隊的比賽本就像實戰壹樣進行了準備。我們還目睹了（因強訓）疲勞積累的球員們克服疲勞進行比賽的過程。” 托特納姆熱刺隊將正式進入新賽季的準備階段。23日在蘇格蘭與格拉斯哥流浪者隊、30日在以色列與AS羅馬（意大利）再進行2場友誼賽後，下月6日在主場與南安普敦隊進行2022~2023賽季英超揭幕戰。

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