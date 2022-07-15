“哪怕壹分錢利息也要找便宜的地方”……貸款出現“摳理財”熱潮. July. 15, 2022 08:03. by 申智煥記者、金度亨記者 jhshin93@donga.com、dodo@donga.com. 上班族韓某（41歲）上個月在智能手機上安裝了5個貸款比較應用程序。這是因為，為了獲得信用貸款而來到主要交易銀行，看到2年前2%左右的信用貸款年利率漲到了4.7%，受到了沖擊。韓某在貸款比較應用程序中找到了比主要交易銀行利率低0.4%的地方銀行，並借了5000萬韓元。 韓國銀行13日首次啟動“大步伐”（基準利率上調0.5個百分點）等，最近貸款利率急劇上漲，尋找貸款比較平臺，想要節省壹分錢的“摳理財（摳門+理財）族”正在增加。 ○ “省點利息”，貸款比較利用額猛增91% 據金融圈14日透露，今年6月通過移動金融平臺Toss的“貸款比較”服務發放的貸款為1.216萬億韓元。與1月份的5300億韓元相比，劇增了近2倍。今年上半年（1月至6月）月平均貸款執行額為8324億韓元，比去年同期增加了91%。 目前，像Toss壹樣，將銀行、保險公司、信用卡公司等多個金融公司的貸款商品聚集在壹起，提供比較服務的金融科技企業達14家。在這些平臺上，消費者幾乎可以實時掌握符合自己條件的貸款利率和限度等。 僅去年通過貸款比較平臺從銀行發放的貸款就達3.1萬億韓元。今年以來，隨著利率大舉上升，尋找貸款比較平臺的消費者正在增加。貸款比較平臺“Finnq”今年上半年批準的貸款比壹年前激增了5倍以上。“Fin誒a”的貸款批準額也在6個月內增加了2倍。 運營貸款比較平臺“Dambee”的Bestfin代表朱恩英（音）表示：“隨著基準利率2%時代的到來，貸款者的痛苦越來越大，”“仔細比較多種貸款商品、合理選擇最有利商品的聰明消費者正在增加。” ○ 政界：“應該實行壹站式貸款移動制” 韓國銀行的基準利率從去年8月的0.5%上升到本月13日的2.25%，這壹期間家庭的貸款利息負擔增加了約23.82萬億韓元，貸款者人均利息負擔增加了112萬韓元。 由此，政界為了降低家庭的利息負擔，要求金融界“構建貸款（轉貸）平臺”“實行壹站式貸款移動制”等。5日，國民力量黨政策委員會議長成壹鐘（音）表示：“去年推進了貸款平臺，但由於金融圈的情況而中斷了，”“像現在這樣的利率上升期，這是比什麽都需要的事業，希望迅速構建系統。”金融當局去年推進了銀行、第二金融圈、大技術等全部參與的綜合貸款平臺的出臺，但因銀行界的反對而中斷了。 共同民主黨議員尹官石（音）6日也召開了實行壹站式貸款移動制座談會，並強調：“如果將貸款比較平臺連接到貸款基礎設施上，貸款比較和移動可以壹次性實現，”“要營造利率競爭環境，引導貸款利率下調。” 預計當局不久後將開始討論構建這樣的貸款平臺。金融當局相關人士表示：“在高利率、高物價狀況下，政界提出了要求，因此正在收集整個金融界的意見。”

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