知名作家科埃略：“BTS傳遞著超越粉絲團的善的影響力”. July. 15, 2022 08:03. by 李素研記者 always99@donga.com. “看到BTS（防彈少年團）的音樂《Love Yourself》，就能感受到歌詞所具有的善的力量。耶穌也說‘要像愛自己壹樣愛妳的鄰居’。如果不愛自己，肯定也不會愛鄰居。BTS通過音樂告訴人們愛自己的方法。” 自小說《煉金術士》（1988年）以來，在國內乃至全世界都備受喜愛的巴西小說家保羅•科埃略（75歲）極力稱贊防彈少年團的音樂。 科埃略14日下午在首爾東大門區韓國外國語大學舉行的“第三屆BTS國際學術大會”上作為主題演講者登場。5月在瑞士日內瓦的家中拍攝的視頻中，作家強調表示：“BTS的舞蹈和音樂驅趕了世界的邪惡”，“到目前為止，我已經去看過5次BTS演唱會。BTS的音樂超越了單純的粉絲團，在世界上傳遞著善的影響力。” 今年的BTS國際學術大會由韓國外國語大學Semiosis研究中心和文化營銷集團Mush Room主辦，從14日開始為期三天，主題為“後疫情（Post-Pandemic）時代，與新的人道主義相遇”。BTS和現在通過像BTS壹樣有名的粉絲俱樂部阿米（ARMY）傳達的信息，討論在新型冠狀病毒肺炎疫情以後的時代恢復人類價值的方法。2020年始於英國金斯敦大學的BTS國際學術大會在韓國舉行尚屬首次。來自25個國家的165名學者將作為發表者參加今年的大會。 科埃略進壹步通過BTS的歌詞觀察了粉絲團對世界的影響力。作家指出，“阿米受到BTS的歌詞的影響，遵守了他們下定決心做的事情”。他選出的代表性事例是在巴西引領投票鼓勵運動的“Army help The Planet•AHTP”。從BTS的巴西阿米出發的該團體成長為守護亞馬遜熱帶雨林的環境團體。支持展開環保政策的政治家，行使投票權。科埃略對此表示：“BTS想用他們的歌詞說的就是這種內在的變革。” 抵抗以非洲女性為對象的性犯罪的非營利團體“The Justice Desk（TJD）”的代表傑西卡•杜赫斯特當天也親自參加了學術大會，並分析說：“BTS提醒非洲的很多女性青少年，她們有權不沈默地發聲。”14日，親自參加學術大會的杜赫斯特代表介紹了在非洲遭受可怕的性犯罪傷害，但通過BTS的音樂治愈傷口的壹名少女的影像。少女對BTS表達感謝說：“妳們的音樂讓我們熱愛自己，對我們是誰充滿自信。”

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