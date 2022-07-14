韓國銀行首次采取利率“大步伐”……“年底會漲到3%”. July. 14, 2022 07:56. by 朴民優 minwoo@donga.com. 韓國銀行歷史上首次實行了將基準利率上調0.5個百分點的“大步伐”。 韓國銀行金融貨幣委員會13日召開會議，決定將基準利率從1.75%上調至2.25%。因此，基準利率自2014年8月（2.25%）以後，時隔8年上升到了最高水平。韓國銀行總裁李昌鏞在當天的記者招待會上表示：“這是懷著沈重的責任感做出的決定，”“考慮到為了穩定物價，有必要采取先發制人的應對措施。”當天，金融貨幣委員會6名委員壹致決定上調利率。 迄今為止，韓國銀行曾多次決定將利率下調0.5個百分點以上的“大動作（big cut）”，但邁出“大步伐（big step）”是自1999年采用隔夜拆借利率（基準利率的前身）目標制後23年來的第壹次。此前，韓國銀行在4月和5月也分別上調了0.25個百分點的利率，但截至當天連續三次上調利率還是第壹次。 這種史無前例的決定被解釋為是為了穩定自1998年外匯危機以後達到最惡劣的物價暴漲趨勢而做出的決定。韓國銀行當天在貨幣政策方向決議中表示：“消費者物價短期內將保持超過6%的高漲幅，預計今年的漲幅也將大大超過5月份的預測值（4.5%）。” 韓國銀行強烈暗示今後將繼續上調利率。李昌鏞表示：“預計短期內物價會上漲，因此有必要繼續維持上調利率的基調，”“短期內把利率漸進式每次上調25bp（0.25個百分點）是可行的。”決定基準利率的金融貨幣委員會會議今年還剩下3次（8、10、11月）。有預測稱，如果今後每次都做出上調利率的決定，今年年底標準利率將達到3%。 雖然韓國銀行的“大步伐”使物價狀況得以穩定，但令人擔憂的是，相反，家庭及企業的利息負擔將急劇增加。目前，韓國家庭和企業等民間部門負債已超過4500萬億韓元，達到國家經濟規模的2.2倍。今後，隨著民間消費和企業投資的減少，很有可能導致經濟蕭條。東國大學經濟系教授姜三模（音）表示：“雖然擔心經濟蕭條的可能性，但如果韓國銀行的急劇緊縮也無法抑制物價上漲，稍有不慎痛苦就會更大。”

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