保羅•博格巴時隔六年之後再次回歸尤文圖斯. July. 13, 2022 07:59. by 兪載泳 elegant@donga.com. 保羅•博格巴（29歲•法國）時隔6年之後重返意甲豪門尤文圖斯俱樂部。 尤文圖斯俱樂部11日正式宣布博格巴重返球隊。合同期限截止到2026年6月30日，球衣號碼為10號。 對於英超（EPL）曼徹斯特聯隊（以下簡稱曼聯）青年隊出身的博格巴來說，尤文圖斯是心靈的故鄉。因為他在這裏成長為世界級中場。2012年，當時年僅19歲的他效力於能保障其壹線隊主力位置的尤文圖斯隊，共代表球隊出戰178場比賽，攻入34粒進球，助攻40次。在他效力的4個賽季裏，尤文圖斯隊獲得了4次意甲冠軍、2次意大利杯冠軍等。最終博格巴以當時的成功為跳板，在2016年當時以8900萬英鎊（約1400億韓元）的天文數字轉會費重返曼聯隊。 博格巴在效力曼聯隊的第壹個賽季，帶領球隊奪得聯賽杯和歐洲足球聯盟（UEFA）歐羅巴聯賽冠軍，在2018~2019賽季也攻入16粒進球，但此後因頻繁受傷和狀態不佳以及與前主教練穆裏尼奧不和等原因，未能發揮應有的作用。在過去的3個賽季中，他在91場比賽中僅攻入8球。在與球隊漸行漸遠之後，由於不誠實的態度，他甚至被曼聯球迷嘲笑為最糟糕的球員之壹。自上賽季4月19日以後，他因受傷完全缺席了比賽。此番博格巴重新穿上尤文圖斯隊的隊服，沒有向曼聯支付壹分錢的轉會費。因為今年夏天他成為了自由簽約球員（FA）。 尤文圖斯隊表示，“博格巴回到了都靈。他沒有變。有著和我們壹起寫新篇章的渴望。沒有比這更幸福的了。”博格巴也發表感想說：“又回來了。感覺太幸福了。希望盡快和球隊壹起獲得冠軍獎杯。”

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