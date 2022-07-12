岸田聲稱“盡快修改憲法”……首先要消除“脫離和平”的憂慮. July. 12, 2022 07:58. . 日本首相岸田文雄昨天表示：“將盡快就修改憲法問題進行討論，”“將在國會順利完成討論，切實謀求就修改憲法內容所需的三分之二（法定人數）的集結。”在前首相安倍晉三遇襲身亡兩天後舉行的參議院選舉中，自民黨單獨獲得過半數議席，而且對修改憲法持肯定態度的聯合執政黨和其他在野黨加起來超過了修憲提議線三分之二議席，岸田於是正式表明了加快修改憲法速度的意誌。 日本修改和平憲法是保守右派壹直在推進的長期課題，但岸田首相此前壹直對推進修改憲法持慎重論，因此他的加快修改憲法發言備受關註。隨著全球新冷戰激化，隨著對右派象征性人物安倍前首相的追悼熱潮升溫，似乎認為再也沒有像現在這樣的改憲良機。如果正式開始討論，黨派之間的協調將非常困難，日本國民是否會響應也是未知數，因此，不能錯過最近有利條件的氛圍占據了主導地位。 接下來，修改憲法第九條的討論將加快速度。自民黨的計劃是，在維持規定“永久放棄行使武力，不擁有陸海空戰鬥力”的第九條的同時，將提出“必要的自衛措施”，推進明確規定擁有自衛隊的方案。如果日本正式擁有可以事實上先發制人的“攻擊敵方基地能力”，並推進把防衛費從國內生產總值的1%增加到2%的方案，日本將超越“可以戰爭的國家”，搖身變為“世界第三大軍事大國”。 日本的軍事強國化勢必會刺激周邊國家的警戒心。擁有帝國主義侵略歷史的日本之所以能在第二次世界大戰戰敗後實現經濟繁榮，是因為接受了憲法第九條象征的“非武裝和平”。但是，對過去沒有反省和道歉的日本再次成為軍事大國，周邊國家當然會擔心。 特別是，日本的態度與作為戰犯國家不斷進行道歉和正確歷史教育的德國形成鮮明對比。最近，針對俄羅斯發動侵略戰爭，德國雖然也宣布了增強軍事力量等“時代性轉變”，但仍然沒有懈怠地努力平息周圍人的懷疑。因為羞愧的過去不能以形式上的道歉或政治法律的終結來掩蓋。然而，日本不但沒有正視歷史，反而急於回避歷史。在右傾化疾馳之前，日本應首先積攢起對和平的信任。

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