“想念所有人”，孫興慜給隊友們寫信和送禮物. July. 12, 2022 07:59. by 金培中 wanted@donga.com. 在主場迎接客人的態度也是“世界級的”。親自前往仁川機場迎接入境韓國的托特納姆熱刺隊的隊友的孫興慜（30歲•照片）向俱樂部隊友們的宿舍傳達信件和禮物，表達了對他們訪問韓國的感謝之情。 傳達托特納姆熱刺隊消息的《刺網》11日公開了孫興慜寫給隊友們的信。孫興慜在信中說：“歡迎來到韓國。懷念所有人。來到我國（對我）意義重大。雖然日程很繁忙，但希望能夠獲得好的能量，帶走偉大的記憶。”他接著說，“能夠獲得（在韓國比賽）的機會，非常感謝。能夠在托特納姆熱刺隊與大家壹起度過，我感到非常幸福，並為共同取得的成果感到自豪。希望本賽季也能壹起創造特別的東西。”《刺網》還展示了看似禮物的宿舍內桌子上的白色紙袋照片。 孫興慜所屬的英格蘭足球超級聯賽（EPL）托特納姆熱刺隊為了備戰季前賽在韓國進行的友誼賽，於10日通過仁川機場入境。13日，球隊將在首爾世界杯體育場與由職業足球K1聯賽（第1級聯賽）代表隊員組成的K聯賽全明星隊，16日將在水原世界杯體育場與西班牙豪門俱樂部塞維利亞隊進行比賽。 雖然是活動性比賽，但哈裏•凱恩、盧卡斯•莫拉、埃裏克•戴爾等主力球員都踏上了韓國的土地。發現拿著寫有“歡迎來到韓國”的牌子的孫興慜，和現場超過2000多名球迷後面帶微笑的托特納姆熱刺隊主教練安東尼奧•孔蒂通過俱樂部表示，“看到機場的球迷時，我感到很驚訝，也很了不起。我們要取得巨大的成果來報答球迷們”，“看到孫興慜，真的感到很驚訝，也很幸福。他對我們來說是非常重要的，也是非常好的球員。我感覺到他在韓國感到非常自豪。”孫興慜的好友凱恩也在自己的推特上留言說：“在首爾受到了難以置信的歡迎。每當看到世界為我們球隊加油時，我總是感到很驚訝。” 孫興慜和托特納姆熱刺隊10日在高陽綜合運動場立即進行了熱身訓練。第二天即11日，在即將舉行比賽的首爾世界杯體育場進行了上午的早場訓練。

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