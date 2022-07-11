《社論》新冠疫情再次擴散……亟需越過第六次大流行的“科學防疫對策”. July. 11, 2022 13:52. by / /. 保健福利部第二次官李基壹8日表示：“新冠疫情再次流行的警告燈正在壹個壹個亮起。這意味著新冠疫情再次轉變為擴散局面。”事實上，新冠再次流行已經正式化。截至8日零時，壹日新增確診患者為19323人，比壹周前翻了壹番，最近隨著出現“翻番”現象，感染者正在劇增。 預計不久後將成為國內優勢病毒品種的奧密克戎的亞分支變異病毒BA.5的傳播力不僅強，而且與非變異病毒相比，突破疫苗感染的危險高出60倍。現有疫苗的預防效果大幅下降，卻尚未開發出應對變異病毒的改良疫苗。此外，感染帶來的自然免疫力壹般維持3、4個月左右，因此2月至4月第5次大流行時感染新冠的人也很容易再次感染。 更何況，如果休假季節正式開始，移動量就會增加，在炎熱的天氣裏，人們聚集到有空調的室內，就會形成三密（密接、密閉、密集）環境。除了室內戴口罩外，大部分防疫措施已經解除，市民的警惕心也放松了。也就是說，阻止新冠的方法並不妥當，而助長擴散的因素卻隨處可見。有預測認為，最快到8月中旬，單日新增確診患者規模最多將增至20萬人。大規模擴散時，確保危重癥患者病房是否存在問題等，需要檢查的事項不止壹兩個。 專家們從5月起就警告了夏季再次流行的可能性，實際上從上個月底起，新冠的擴散趨勢出現了反彈跡象。現政府壹直強調的“科學防疫”對策應該已經準備就緒。但是，“傳染病危機應對咨詢委員會”的首次正式會議要到11日才能召開，政府將於13日發表對策。隨著保健福利部部長空缺時間的延長，對防疫指揮塔缺失的擔憂也越來越大。只有從政府開始提高對防疫的緊張程度，才能越過第六次大流行的波濤。

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