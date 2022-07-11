時隔6年WBC將再次舉行……韓日從預選賽首輪開始展開激烈角逐. July. 11, 2022 13:56. by 姜東雄記者 leper@donga.com. 時隔6年，世界棒球經典賽（WBC）將再次舉行。韓國隊將與“宿敵”日本隊從第壹輪開始展開直接交鋒。 美國職棒大聯盟（MLB）事務局8日公布了將於明年3月8日拉開帷幕的第5屆WBC的對陣表。據此，韓國與日本、中國、澳大利亞以及經過預選賽打上來的壹支隊伍進入B組。B組將於明年3月9日至13日在日本東京巨蛋體育場舉行第壹輪日程。 棒球迷們最關心的比賽當屬韓日戰。這是韓國自2009年第2屆比賽後時隔14年再次在WBC第1輪與日本展開對決。當時，韓國隊在首輪預選賽中以2比14負於日本隊，但在種子定位賽上以1比0取得了勝利。第3、4屆比賽時，由於兩國分在不同的組，再加上韓國隊在第1輪被早早淘汰，所以沒有機會展開對決。 對於在去年東京奧運會上丟盡臉面的韓國棒球來說，此次WBC將成為重要的試驗臺。韓國棒球委員會（KBO）總裁許龜淵也在今年3月就任時強調表示，“韓國棒球要想加強國際競爭力，必須把明年的WBC當作跳板”，“如果取得成績需要的話，不僅是KBO聯賽的選手，湯米•埃德蒙（27歲•聖路易斯紅雀隊）、戴恩•德寧（28歲•得克薩斯騎警隊）等在MLB活動的韓裔選手也可以列入國家隊名單。” 由於許總裁的意誌非常強烈，KBO也計劃盡快成立應對WBC的技術委員會，並提高選拔國家隊主教練的速度。KBO事務總長柳大煥表示：“下周左右將公布技術委員會名單，主教練將由技術委員會決定。”與以專職主教練體制運營的亞運會代表隊不同，WBC代表隊的主教練很有可能由職業隊主教練擔任。 此次大會原計劃在去年舉行，但由於受到全世界新型冠狀病毒肺炎疫情擴散的影響，推遲了2年。決賽階段參賽國共有20個國家，每5個國家分為壹組進行小組賽比賽後，經過8強淘汰賽，將於明年3月22日在MLB邁阿密馬林魚隊主場LoanDepot公園球場舉行決賽。

한국어