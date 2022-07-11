許埈珥教授：“雖然我走過的路蜿蜒曲折，但這是最快、最適合的道路”. July. 11, 2022 13:52. by 金敏洙=東亞科學記者 reborn@donga.com. 8日上午10時許，美國普林斯頓大學教授許埈珥出現在仁川國際機場入境大廳。穿著牛仔襯衫、短褲背著背包的許教授走出來後，拿著大花束的兒子許丹（7歲）撲進了許教授的懷裏。當被問到想對苦惱未來的韓國青年們說的話時，許教授說：“就像很多10多歲和20多歲的人壹樣，我也經歷過各種各樣的試錯”，“現在都回來想想，雖然我走過的路是曲折的，但對我來說，這是最好、最快、最合適的路。” 許教授沒有走上科學高中入學等數學英才之路。讀普通高中，中途退學後，他通過鑒定考試進入大學時也選擇了物理系。許教授後來將專業改為數學，成為世界級數學家，成為首位獲得“數學界的諾貝爾獎”菲爾茲獎的韓裔學者。 許教授說：“我相信（韓國的10多歲和20多歲年輕人）只要放寬心，壹步壹步地走下去，就會有好的結果。” 許教授對夢想成為數學家的學生們說：“我經常強調的是，堅決不放棄，堅持10年、20年。在這裏如果為了保持平衡而囑咐的話，偶爾在適當的時候會放棄的心態非常重要”，“應該放棄的時候和不放棄的時候好好判斷是壹種直覺，因為個人沒有做好理解難題的準備，或者不僅是本人，還有人類還沒有理解的問題。比起抓住問題執著，更希望以更放松的心態，對自己親切，跟著本人的心意走，並向著那種有趣的方向學習和研究。” 對於自己的獲獎，許教授發表感想說：“我認為，隨著韓國文化、經濟的發展，在學術上也應該跟上發展的順序”，“今後為了韓國數學的發展，我的作用似乎越來越大，雖然心情沈重，但整體上還是幸福和高興。” 許教授計劃在夏天在韓國高等科學院繼續進行研究。13日將在高等科學院進行演講。他說：“我決定帶著父母去濟州島玩壹次”，“我真的在等這個。”

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