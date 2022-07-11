安倍晉三之後……應該制定應對“日本加快右傾化”的歷史、安保戰略. July. 11, 2022 08:17. . 因日本前首相安倍晉三被殺，日本列島陷入沖擊。這種情況下，日本10日舉行了參議院選舉。日本媒體預測，投票結束後，以出口調查等為依據，執政的自民黨將取得壓倒性勝利。有分析認為，雖然自民黨獲勝早有預見，但在選舉兩天前發生的安倍遇襲身亡事件進壹步凝聚了保守票數。 安倍的去世和與此相銜接的國會構圖變化很有可能導致日本政界的急速右傾化。保守勢力的夙願——修改憲法也將更加獲力。有預測稱，如果把自民黨和贊成修憲的在野黨在此次選舉中獲得的議席數加在壹起，將超過修憲所需的三分之二（166席）。眾議院自民黨等贊成改憲的勢力已經確保了改憲的底線。 安倍在任職8年零8個月期間，執著地通過修憲增強軍事實力，是右翼強硬勢力的象征性存在。對他的追悼行動很有可能對改憲造成友好的輿論。如果日本修憲成功，日本將接近“可以戰爭的國家”。將防衛費增加到國內生產總值的2%即100萬億韓元左右，並正式擁有動搖全面防衛原則的“攻擊敵人基地”能力等加強國防力量也是安倍主導的公約。在激化的新冷戰對抗構圖中，日本的軍事大國化速度也很有可能加快。 日本的這種對外政策變化對韓日關系也會產生不小的影響。雖然日本加強國防力量強化了對朝遏制力，但從戰犯國家日本的重新武裝這壹點來看，這也是增加周邊國家擔憂的動向。更何況，日本壹直否認帝國主義侵略的歷史。日本還在不斷強化對獨島領土主權的主張。如果日本國內強硬論占上風，最近好不容易重啟的韓日關系改善討論將中斷，兩國將再次陷入矛盾的惡性循環。 當然，也有人期待，隨著日本極右勢力失去安倍這壹核心，其強行的政策推進可能會受阻。但是，從激昂的日本社會氛圍來看，強硬的右傾化基調很有可能持續壹段時間。要想解開變得更為復雜的韓日關系函數，有必要反映這種趨勢，重新研究過去史及安保應對戰略。政府應該調整強制征用和日軍慰安婦解決方案討論的速度，更加沈著、冷靜地接近。此外，應該從韓美日三角合作的觀點出發，從多角度解決安保領域的擔憂事項。

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