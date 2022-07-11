周末在青瓦臺上演跆拳道演出……“期待跆拳道演出成為首爾的代表性旅遊資源”. July. 11, 2022 08:18. by 姜昇賢 byhuman@donga.com. 首爾市10日表示：“從本月16日到8月，每周周末（周六、周日）在青瓦臺本館前的大庭院裏將舉行跆拳道演出。”首爾市計劃以此次演出為開端，繼續擴大與跆拳道相關的活動。 演出將從周末下午5點開始進行30分鐘。節目等詳細內容可以在青瓦臺開放網站（www.opencheongwadae.kr）上確認。 5月與首爾市簽訂協約（MOU）的國技院所屬跆拳道示範團將參加青瓦臺前的跆拳道演出。示範團成立於1974年，每年巡回約20個國家，通過示範演出宣傳韓國文化。首爾市相關人士解釋說：“為了將跆拳道演出充分利用為旅遊資源之壹，廣泛宣傳跆拳道，同時培養跆拳道的競爭力，我們策劃了此次活動。” 首爾市將制作以青瓦臺為背景的跆拳道演出宣傳視頻，下個月將以海外旅行社相關人士為對象進行旅遊考察團。從9月份開始，還計劃在光化門廣場等地進行跆拳道常設演出。9月2日，為紀念跆拳道日（9月4日），將在世宗文化會館媒體立面劇場舉行跆拳道表演等特別演出。 首爾市觀光體育局局長崔京周表示：“就像英國白金漢宮交接（換班）儀式吸引眾多遊客壹樣，期待在青瓦臺和光化門廣場等地舉行的跆拳道演出能成為首爾的代表性旅遊資源。”

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