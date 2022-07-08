朴智元：“即使刪除情報，服務器上也會保留……誰會做傻事?”. July. 08, 2022 07:49. by 金恩智記者 eunji@donga.com. 因涉嫌在任期間擅自刪除西海公務員被殺事件相關情報資料而被國家情報院告發的前國家情報院院長朴智元表示：“即使我刪除，國情院主服務器也會保留下來。為什麽要做那種傻事呢？” 朴智元7日上午在CBS廣播中表示：‘所有情報、特別情報文件都不是國情院生產的。只是共享而已，”“即使刪除我的東西，別家（情報生成機構）也會保留，為什麽還要做這種傻事呢？”他還說：“更重要的是，即使我刪除了，國情院也會在主服務器上留下（刪除記錄），”“因為國情院只要使用電腦，就會直接連接到服務器上。”對於“進入共享文件服務器，刪除了共享文件本身”的疑惑，他表示，“即使刪除了共享文件，也會留在主服務器上”，斷然否定了可能性。 對於自己指示刪除資料後讓職員們閉嘴的疑惑，朴智元批評說，“這是過去國情院的政治邏輯”，予以全面否認。他表示：“改革後現在的國情院中，我們的職員們不會做這種事情，”“過去的（國情院）職員們說是又回來了。他們誤以為現在還在做他們以前所做的事情，做了傻事。”他還批評說：“上任僅壹個多月的新任國情院院長正在讓國情院成為‘擔心院’。” 朴智元指出：“國情院監察和監查如果出現這種非常高強度的問題，前任院長、職員也必須進行監察，”“在沒有跟我說壹句話的情況下向檢方告發，在法律上也是錯誤的，是對前任國情院院長的無禮行為。”

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